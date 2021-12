Šentrupertski svetniki pojasnjujejo: Zakaj nismo podprli predloga proračuna

Šentrupert - Poročali smo, da so šentrupertski občinski svetniki na svoji zadnji seji v prvem branju zavrnili predlog proračuna za naslednje leto, saj menijo, da ni primeren za javno razpravo.

V javnem pismu podrobneje pojasnjujejo svojo odločitev. Objavljamo ga v celoti:

''Za pravočasno obravnavo proračuna se predlog proračuna Občinskemu svetu predloži v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru, ki je bila v začetku oktobra. Predlog proračuna je župan predložil občinskemu svetu šele 24. 11. 2021 s sklicem 21. redne seje občinskega sveta.

Predlog proračuna se ne potrjuje na podlagi prve obravnave proračuna. Predlog poračuna je mogoče potrditi šele po izvedbi vseh predpisanih postopkov, ki veljajo za sprejem proračuna. V primeru, da je predlog proračuna ustrezen, sprejme občinski svet sklep, da se o predlogu proračuna opravi javna razprava, ki mora trajati najmanj nadaljnjih 15 dni, nato sledi dopolnitev predlog proračuna, sklic seje Občinskega sveta, na kateri se predstavi dopolnjen predlog proračuna Občine ter uskladitev proračuna.

V gradivu prve obravnave predloga proračuna ni bilo pojasnjeno ter obrazloženo pokrivanje 2,0 milijonov razlike med odhodki in prihodki. Občina se lahko namreč zadolži le na podlagi soglasja Ministrstva za finance, ki ga župan ni predložil. Župan je na seji pojasnil, da bi Občina v naslednjih 5 letih vračala finančna sredstva glede na pogodbo o zadolževanju. To pomeni, da bi Občina zaradi vračila izposojenih finančnih sredstev v naslednjih 5 letih ostala brez teh lastnih finančnih sredstev, kar pomeni, da bo Občini onemogočeno participirati s svojimi finančnimi sredstvi pri razpisih za nepovratna finančna sredstva za investicije, ki bi bile potrebne in nujne za razvoj Občine. Prav tako ni bilo pojasnjeno predvideno vračilo 1,0 milijona evrov v primeru potrditve prvostopenjske odločitve sodišča v zadevi Polfin.

V splošni razpravi proračuna je Občinski svet ugotovil, da proračunu ni priloženih obrazložitev, kot to zahteva Statut Občine Šentrupert (71. čl., 4. odstavek), Poslovnik Občinskega sveta Občine Šentrupert (83. čl.), ter Zakon o javnih financah (13. čl.). Načrt razvojnih programov (NRP) ni pripravljen skladno z Zakonom o javnih financah (12. čl.), kjer je določeno, da je treba prikazati načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po: posameznih programih neposrednih uporabnikov; letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune prihodnjih let, in virih financiranja za celovito izvedbo programov. Gradivo je potrebno dopolniti, da ga bo mogoče obravnavati vsebinsko in da bo primerno za javno razpravo.

Na zastavljeno vprašanje ter ugotovitve Občinskega sveta, je bil na seji Občinskega sveta podan odgovor Občinske uprave, da Občinski svet pravilno ugotavlja, da ima predlog gradiva proračuna takšne pomanjkljivosti, da tak ni primeren za javno razpravo. Glede na to je Občinski svet sprejel sklep in naložil županu, da najkasneje v roku 10. dni (Poslovnik Občinskega sveta Občine Šentrupert - 84. čl.) predloži Občinskemu svetu popravljen predlog proračuna, ki mora vsebovati vse predpisane vsebine, da bo mogoča ponovna obravnava predloga proračuna, ki je podlaga za javno razpravo.

