V Prevzgojnem domu Radeče izdali slikanico mladoletnika v romskem jeziku

10.12.2021 | 08:00

Prevzgojni dom Radeče (foto: R. Ž., arhiv DL)

Radeče - V Prevzgojnem domu Radeče so novembra izdali slikanico v romskem jeziku z naslovom Šu Čibele/O čebelah, ki jo sestavljajo tri basni o čebelah. Besedila je iz slovenščine v romski jezik prevedel mladoletnik, ki je bil na prestajanju vzgojnega ukrepa, so sporočili iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Mladoletnik je s pomočjo zavodske psihologinje prevedel tri basni o čebelah in besedilo opremil tudi z avtorskimi ilustracijami.

Kot so še navedli v upravi, je ideja o slikanici rasla dlje časa in je plod individualnega dela zavodske strokovne delavke z mladoletnikom. Ta je talent in zanimanje za literarno in likovno ustvarjanje z izdajo slikanice pokazal drugič, saj je Prevzgojni dom Radeče poleti že izdal njegovo pesniško zbirko.

Uprava bo decembra s slikanico opremila otroške kotičke v več zaporih in njihovih oddelkih.

STA; M. K.