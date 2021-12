Do nezavestnega v kleti; nekaj avtomobilov v snegu ob cestah

10.12.2021 | 07:00

Sinoči ob 23.13 je v naselju Velika vas, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo v obcestni jarek od koder ga je odbilo nazaj na cesto. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo prepeljali v SB Brežice. V času intervencije je bila cesta zaprta.

Ob 5.34 je na odseku ceste Krško–Zdole, v naselju Kremen, občina Krško, voznica z osebnim vozilom zdrsnila z zasneženega cestišča v obcestni jarek. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, vozilo stabilizirali in s pomočjo avto vitla izvlekli na cestišče. V nesreči ni bil nihče poškodovan.

Ob 6.37 je na cesti v kraju Kalce, občina Krško, vozilo obtičalo na brežini. Gasilci PGE Krško so zavarovali mesto nesreče in izvlekli vozilo na cestišče. V nesreči ni bil nihče poškodovan.

Do nezavestnega v kleti

Ob 22.28 so na Ljubljanski cesti v Kočevju, gasilci PGD Kočevje, nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu nezavestne osebe iz kletnega stanovanja.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Slomškove ulice, Kregarjeve ulice in Bevkove ulice v Brežicah, da bo danes predvidoma med 9. in 12. uro motena dobava pitne vode, zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠPEHARJI na izvodu SELCE- ŠPEHARJI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA, izvod 1. PADERŠIČEVA;

-od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 6.S.O. VESEL ROMI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE, TP SONČNIKI, TP VEL. BAN, TP RŽIŠČE, TP VODENICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

-od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTEFAN, izvod 8.ŠTEFAN;

-od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE, izvod 2. MALE DOLE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območjuTP Gubčeva predvidoma med 8:00 in 10:00, na področju nadzorništva Krško na območju TP Brezje Gorjanci, Gradec Gorjanci in Planina Gorjanci predvidoma med 08:30 in 12:00 uro ter na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica Žaga - nizkonapetostno omrežje Črpališče 1, 2 in Metalika predvidoma med 08:30 in 14:00 uro.

M. K.