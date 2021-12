Zakaj postati varnostnik?

10.12.2021 | 09:00

Po koncu šolanja ali tekom karierne poti se mnogokrat sprašujemo, kateri poklic bi opravljali, kaj nas veseli, ali si želimo bolj dinamično in izzivov polno delo ali pa morda bolj monotono in rutinsko delo, v kateri branži je zagotovljena zaposlitev in še bi lahko naštevali. Vprašanj, ki si jih posamezniki zastavljamo, je neskončno mnogo. Za lažjo odločitev bomo tokrat odgovorili na vprašanje, zakaj postati varnostnik oziroma varnostnica (v nadaljevanju varnostnik).

Poklic varnostnika je najosnovnejši, najštevilčnejši in najpomembnejši poklic v dejavnosti zasebnega varovanja. Je nepogrešljiv, kadar govorimo o varnosti ljudi in premoženja kot novodobni dobrini. Prijeten in časten, a tudi tvegan poklic, ki nudi zelo raznoliko delo. To je lahko enkrat dinamično in celo zabavno, včasih lahkotno in enostavno, spet drugič naporno in polno dogajanja.

Za opravljanje dela varnostnika je potrebno opraviti proces strokovnega usposabljanja in pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK). Glede na naravo dela pa samo strokovnost za uspešno delo ni dovolj. Od varnostnika se pričakuje, da je vešč komunikacije, odgovoren, odločen in ima empatijo do sočloveka, seveda pa tudi fizična pripravljenost ni zanemarljiva. Kadar se namreč varnostnik pri delu srečuje z obiskovalci, strankami in poslovnimi partnerji, pride do izraza njegovo poznavanje človeške miselnosti, vljudnost, prijaznost in odzivanje v vsakdanjih situacijah; ko pa je potrebno varnostnikovo strokovno posredovanje je pomembna natančnost, discipliniranost, fizična pripravljenosti, redno posodabljanje znanja in vestno delo. Načela, kot so upoštevanje zakonov, strokovnost in etičnost pri samem izvajanju ukrepov so torej lastnosti, ki varnostnika spremljajo na vsakem koraku.

Če bi laik opazoval varnostnika od daleč, bi se mu zdelo, da le-ta s svojo prisotnostjo ne počne nič drugega, kot usmerja obiskovalce in pazi, da se kaj ne zgodi. V resnici je poklic varnostnika veliko več. Lahko samo povzamemo nekatera ključna dela iz kataloga strokovnih znanj in spretnosti, ki je osnova za pridobitev NPK.

Lahko vidimo, da se od varnostnika pričakuje precej:

- organizira svoje delo, izvede primopredajo službe,

- izvaja zakonske predpise in standarde,

- izvaja ukrepe in dolžnosti varnostnika,

- opravlja varnostna dela in naloge pri varovanju ljudi in premoženja,

- ukrepa ob zaznavi varnostnega tveganja ali nevarnosti,

- varuje prodajna mesta,

- izvaja intervencije,

- opravlja prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk,

- varuje na javnih zbiranjih,

- vodi evidence in poroča odgovorni osebi matične družbe in naročnika,

- deluje skladno s predpisi, standardi in sodeluje z naročnikom,

- vzdržuje delovno opremo in skrbi za optimalno pripravljenost opreme in vozil za intervencijo,

- skrbi za lastno varnost in varnost ljudi,

- izvaja zaščito varovanega območja v primeru nevarnosti za okolje.

Nenazadnje pa je potrebno izpostaviti, da je opravljanje dela varnostnika lahko tudi dobra odskočna deska za karierno rast. Pridobljena NPK za varnostnika in delovne izkušnje na področju zasebnega varovanja odpirajo namreč številne možnosti za napredovanje, saj so podlaga za višje poklicne kvalifikacije (npr. varnostnik nadzornik, telesni stražar, varnostni menedžer itd.).

Naj zaključimo z dejstvom, da je varnost kot osnovna dobrina na lestvici zadovoljevanja človekovih potreb zelo visoko, zato je tudi poklic varnostnika še toliko bolj pomemben. Če je tudi vam varnost na prvem mestu, je morda čas za novo karierno pot!

