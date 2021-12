Dializa v občinskih prostorih; nastaja nov Zdravstveni center

10.12.2021 | 12:00

Generalni direktor UKC Ljubljana Jože Golobič, strokovna direktorica UKC Ljubljana prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič in v. d. direktorice ZD Kočevje Polona Vidič Hudobivnik (fotografiji: Občina Kočevje)

Kočevje - Župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič in generalni direktor UKC Ljubljana Jože Golobič sta danes v Kočevju podpisala predpogodbo za uporabo občinskih prostorov z namenom vzpostavitve dializnega centra. Občina Kočevje bo namreč stavbo nekdanjih blagovnih rezerv na Roški cesti 20 v celoti prenovila in opremila ter vzpostavila Zdravstveni center Kočevje, prostore v njem pa bo tako v sodelovanju z UKC Ljubljana dobil tudi dolgo pričakovan dializni center, ki bi začel delovati v začetku leta 2023, sporočajo iz občine.

V kočevski ter okoliških občinah Ribnica, Kostel in Osilnica živi okoli 30 dializnih bolnikov, ki se večkrat tedensko dializirajo v Ljubljani. Za posameznika to lahko pomeni tudi več kot 10 urno odsotnost od doma, kar predstavlja veliko dodatno obremenitev. Da bi jim omogočili lažje soočanje z boleznijo ter dostojno življenje, si je Občina Kočevje že dalj časa prizadevala za vzpostavitev regijskega dializnega centra. V letu 2019 je tako odkupila stavbo nekdanjih blagovnih rezerv v neposredni bližini Zdravstvenega doma Kočevje in doma starejših občanov. V letošnjem letu pa je bil z UKC Ljubljana tudi uspešno vzpostavljen dialog o zagotovitvi storitve. Del stavbe, ki bo v prihodnjem letu prenovljena in ustrezno opremljena, bo tako v uporabi UKC Ljubljana za namene dialize, kar predstavlja za občino in regijo izjemno pomembno pridobitev na področju zdravstva. Občina Kočevje bo samo rekonstrukcije stavbe oziroma pogoje za vselitev zagotovila do jeseni 2022, dializna dejavnost pa bi se tako predvidoma začela izvajati v začetku leta 2023.

Podpis predpogodbe med generalnim direktorjem UKC Ljubljana in županom občine Kočevje

Zdravstveni center Kočevje

V novem Zdravstvenem centru Kočevje bodo poleg prostorov za dializni center, ki se bodo nahajali v delu stavbe v pritličju, urejeni še prostori za ambulante zobozdravstvene dejavnosti, za Center duševnega zdravja in za izobraževalne dejavnosti s področja zdravstva in prve pomoči.

Občina je v letošnjem letu že pripravila celovito dokumentacijo za izvedbo projekta rekonstrukcije stavbe in pridobila gradbeno dovoljenje. V letu 2022 je v načrtu ureditev prostorov dializnega centra in Centra duševnega zdravja. Ta sicer v tej stavbi deluje že od leta 2019, z rekonstrukcijo stavbe pa bodo prostori prijaznejši do uporabnikov, kot tudi zaposlenih. Do leta 2024 je v načrtu še vzpostavitev centra zobnega zdravja, kjer je predvidenih 13 ambulant, ki bodo prenesene iz ZD Kočevje in tako centralizirane, in ureditev mansardnih prostorov za simulacijski izobraževalni center. Ta bo omogočal varno in kakovostno usposabljanje za izvajanja nujne medicinske pomoči, tako splošne javnosti kot strokovnih služb, kot so policisti in gasilci.

Vrednost celotnega projekta ureditve Zdravstvenega centra Kočevje je ocenjena na 3,2 milijone evrov. Občina del sredstev, v višini 700.000 evrov, pričakuje iz razpisa Ministrstva za infrastrukturo za energetske prenove stavb v lasti in uporabi občin. Razveseljiva novica pa je prišla tudi s strani Ministrstva za zdravje, da je v decembru pričakovati razpis za sofinanciranje adaptacij stavb za zdravstvene namene, še sporočajo iz Kočevja.

M. K.