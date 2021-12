Maša na pamet ve skoraj 400 rojstnodnevnih datumov prijateljev in znancev

Maša Dornik v svoji sobi z eno od asistentk, ki ji pomagajo - Matejo - in s katerimi se odlično razume.

Dornikova družina ima veliko zaslug, da gre Maši zelo dobro in je srečno dekle. Na sliki z mamico Jernejo, očetom Marjanom ter bratom Erazmom.

Maša ima kup hobijev, med drugim zelo rada jaha konje. Dva imajo doma.

Potapljanje z mamico

Podbočje - Dornikova družina iz Podbočja v krški občini je nekaj posebnega gotovo zaradi danes že 29-letne Maše, ki se je rodila s cerebralno paralizo, ki je močno spremenila njihovo življenje.

Šlo je za poškodbo pri rojstvu. Pri Mašinih šestih mesecih so zdravniki staršema povedali diagnozo: cerebralna paraliza tetrapareza spastica, kar pomeni, da so prizadete vse štiri okončine, Maša pa je tudi dušeno manj razvita.

»Seveda se je začelo najprej s spraševanjem, zakaj se je to zgodilo ravno nam, itd., a najbolje je stvari sprejeti – čim prej, tem bolje. Težko je bilo,« pripoveduje Jerneja Dornik, ko prijetno klepetamo v kuhinji ob popoldanski kavi, Maša z osebno asistentko Matejo pa pozorno posluša in vmes tudi kaj pripomni.

Maša je zelo živahno dekle, ki je tudi po zaslugi truda, prizadevanj, odrekanj in seveda veliko, veliko ljubezni, ki jo je deležna od svojih bližnjih, v vseh letih napredovala nad pričakovanji. Hodila je v vrtec v Brežicah, osnovno šolo s prilagojenim programom v OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem, nato pa je bil na vrsti CIRIUS Kamnik, kjer je Maša opravila postrehabilitacijski praktikum.

Rada hodi v VDC Leskovec pri Krškem

Danes vsak dan pet ur preživi VDC Leskovec pri Krškem, kamor hodi zelo rada. Zanjo poleg družine skrbijo in ji družbo delajo tudi tri osebne asistentke, ki Maši od leta 2019 zakonsko pripadajo, saj je sama nesamostojna. Ne more se sama umiti, iti na stranišče, v posteljo, si kaj skuhati, je pa lahko sama, a le, če ji nekdo hrano pripravi. Vseskozi potrebuje pomoč. Z asistentkami je postala prava prijateljica, lažje pa je zdaj tudi za starša in brata.

Z asistentko Matejo sta prijateljici

Odkar Maši vse dni v tednu pomagajo tri osebne asistentke, jim je res lažje, pomoč je dobrodošla.

»Z Mašo sva se ujeli in rada ji pomagam pri vsem. Imela sem že izkušnje za takšno delo, saj ima tudi moja nečakinja cerebralno paralizo, v Angliji pa sem tri leta delala z ljudmi s posebnimi potrebami. Rada pomagam, rada sem med ljudmi, to mi ustreza. K sreči pa smo se tudi z Dornikovimi začutili, saj sem nekako postala del njihove družine,« pove Mateja Kus, mag. socialnega dela iz Brežic, ki je Mašina asistentka od maja.

Preostali čas se zvrstita še drugi dve, trenutno je to še Tadeja Gmajnič, ter začasno Ines Ivanšek. Tretja asistentka namreč nastopi službo z novim letom.

Zgodbo o Maši, ki ima kljub bolezni kup hobijev - obožuje prireditve in koncerte, rada ima glasbo, zlasti narodno zabavno, obiskuje Glasbeno šolo v Krškem, obožuje plavanje, pozimi celo smuča, rada obiskuje organizirane aktivnosti Društva Sonček Posavje Krško, v veselje so ji tudi živali, itd. - pa si preberite v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista.

