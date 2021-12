Le stežka ustavil in napihal

Policisti PP Novo mesto so sinoči okoli 23.30 ure na območju Žabje vasi ustavili voznika osebnega avtomobila, ki sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali. Med postopkom so ugotovili, da gre za 24-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,87 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zletel s ceste

Policisti PP Krško so bili sinoči nekaj po 23. uri obveščeni o prometni nesreči z udeležbo voznika osebnega avtomobila na Straži pri Raki. Ugotovili so, da je 26-letni voznik zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Boren izkupiček

V noči na četrtek je v naselju Vrbovec na območju PP Trebnje nekdo vlomil v nedograjeno stanovanjsko hišo in odnesel tri steklenice z alkoholno pijačo.

Trije med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pri pregledu tovornega dela odkrili tri državljane Afganistana, skrite med tovorom. Po zaključenih postopkih so jih predali hrvaškim varnostnim organom.

