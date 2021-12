Voda po stopnišču OŠ Grm; padla po stopnicah; skupaj do onemoglega

10.12.2021 | 18:30

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Danes zjutraj ob 6.00 je v Osnovni šoli Grm v Novem mestu zaradi počene cevi voda zalila stopnišče in dva prostora. Gasilci GRC Novo mesto in Šmihel pri Novem mestu so zaustavili iztekanje in izčrpali izteklo vodo.

Padla po stopnicah

Ob 6.14 je v Gabrju pri Soteski občanka padla po zunanjih stopnicah stanovanjske hiše in se poškodovala. Na kraju so jo oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto ter jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Pri prenosu poškodovanke do reševalnega vozila so pomagali gasilci PGD Soteska.

S skupnimi močmo do onemoglega

Ob 13.02 so posredovali gasilci PGD Brežice na Pleteršnikovi ulici zaradi onemogle osebe v stanovanju. Gasilci so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja in nudili pomoč reševalcem NMP Brežice, ki so onemoglo osebo odpeljali v UC Brežice.

M. K.