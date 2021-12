Okrasne smrečice iz slovenskih gozdov letos nosijo rumeno nalepko

10.12.2021 | 19:30

Foto: Zavod za gozdove

Vsa posekana drevesca iz slovenskih gozdov, ki so namenjena za okras in praznovanje, so decembra med prevozi in prodajo označena z nalepko rumene barve z letnico 2021. Z nalepko morajo biti označena tudi gozdna drevesca, pridobljena iz nasadov okrasnih drevesc na kmetijskih površinah.

Lastniki gozdov nalepke za okrasna drevesca pridobijo na Zavodu za gozdove Slovenije skupaj z odločbo, v kateri so zapisane usmeritve in pogoji za pridobivanje okrasnih drevesc iz gozda. Do 25 nalepk lastniki lahko dobijo brezplačno, za večje število pa morajo odšteti po 36 centov na nalepko, so danes sporočili z kmetijskega ministrstva in zavoda za gozdove.

Omejitve tudi pri mahu

Zavod usmerja pridobivanje okrasnih drevesc iz gozdnih površin na gozdu in naravi prijazen način, ki ne povzroča škode v gozdovih, nadzor nad pridobivanjem okrasnih drevesc pa vrši gozdarska inšpekcija. Omejitve pa so postavljene tudi za nabiranje mahov. Tega se v gozdu lahko nabere do dveh kilogramov, na eni površini pa največ petino mahu.

Zavod je smrečice opremil napisom Darilo gozda vašemu domu, s katerim ozavešča kupce, naj pri izbiri drevesc ravnajo odgovorno do okolja. Zadnja leta zaznavajo trend povečevanja povpraševanja po naravnih okrasnih drevescih, a vse več po okrasnih drevescih tujerodnih vrst, pridelanih v nasadih izven Slovenije. To se kaže z upadanjem števila letno oddanih plomb, ki označujejo okrasne smrečice, pridelane v Sloveniji, so dodali.

Na ministrstvu so ob tem opozorili še, da je po uporabi okrasnega drevesca treba poskrbeti tudi za njegovo pravilno odlaganje, lahko se ga denimo pokuri v peči. Zadnja leta namreč opažajo vedno več odvrženih okrasnih drevesc na gozdnih robovih v bližini naselij, kar pa predstavlja nevarnost za vnos bolezni v gozd.

M. K.