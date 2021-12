Poimenovanje ulic - Zdraviliški trg ostaja Zdraviliški

11.12.2021 | 17:30

Osrednji topliški trg v Dolenjskih Toplica (foto: B. B., arhiv DL)

Dolenjske Toplice - Dokaj skromna udeležba javne razprave s prebivalci Zdraviliškega trga glede preoblikovanja trga – Ne imena ne območja ne bodo spreminjali – Je ime Keltska ulica primerno? – Osnutek novega odloka o poimenovanju ulic na decembrski seji

Potem ko so se topliški svetniki na novembrski seji po pestri razpravi odločili, da se o preoblikovanju Zdraviliškega trga na pet manjših enot in določitev novih imen najprej povpraša ljudi, ki živijo na njem, je župan Fran Vovk to tudi storil. Po javni razpravi s prebivalci se je odločil, da občinskemu svetu ne bo predlagal, da se območje Zdraviliškega trga spremeni.

Kot je pojasnil za Dolenjski list, ima na Zdraviliškem trgu stalno prebivališče 21 polnoletnih občanov, dva izmed teh imata registrirano tudi dejavnost, eden pa registrirano dejavnost, a na trgu ne živi, javne obravnave pa se jih je udeležilo osem. »Vsi so se sicer strinjali, da sedanje območje Zdraviliškega trga, ki ga je strokovna komisija določila že leta 1986, ne ustreza urbanistični definiciji trga, a sta predvsem dva prisotna, ki se ukvarjata s poslovno dejavnostjo, menila, da bi jima razdelitev na manjše enote povzročila določene administrativne in marketinške težave. Ker menim, da bi predlog moral ustrezati vsem oziroma vsaj večini, česar pa na osnovi udeležbe in mnenj na javni razpravi ni mogoče trditi, bo kot kaže Zdraviliški trg še dolgo ostal nespremenjen, saj druge rešitve ne vidim,« je dejal župan.

KAJ PA KELTSKA ULICA

Pomislek je bil na omenjeni seji izražen tudi glede poimenovanja nove ulice nasproti pokopališča, ki bi ji nadeli ime Keltska ulica. S tem so po županovih besedah morali pohiteti zavoljo preselitve sedeža zobozdravstvene ordinacije. Ime so sicer potrdili, je pa Vovk tedaj dejal, da lahko ime v postopku sprejemanja novega odloka o poimenovanju ulic, če se izkaže, da ni najbolj primerno, tudi spremenijo. »Osnutek novega odloka bo v prvem branju predstavljen na seji, ki bo sredi decembra. V glavnem gre za nove ulice v območju OPPN Cviblje II, upoštevati moramo tudi prvo fazo obvoznice, zaradi katere moramo spremeniti potek Pionirske ceste. Vse skupaj gre za sedem novih ulic. V času javne obravnave bomo ugotovili sprejemljivost predlaganih imen, na osnovi tega pridobili mnenje vladne komisije in potem pripravili predlog odloka za drugo obravnavo,« je pojasnil.

M. Žnidaršič