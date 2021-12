Celjani prepričljivo preko Dobove, po prvem polčasu še kazalo na presenečenje

11.12.2021 | 09:20

Foto: RK Celje Pivovarna Laško

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v tekmi 12. kroga lige NLB premagali Dobovo z 29:18 (11:13).

* Dvorana Zlatorog, sodnika: Kiekl, Zupan.

* Celje Pivovarna Laško: Bojić, Strmljan, Terzić, Mazej, Razgor 3 (3), Cokan, Marguč 8 (5), Poteko, Vujović, Ivanković 3, Češić 1, Kodrin 5, Žabić 2, Mlakar 2, Vlah 2, Suholežnik 3.

* Dobova: Glogovšek 4, Šafranko 1 (1), Abramović 1, Luzar, Husejnović, Kučić 1, Rantah 3, Šukić 4, Kamnikar 1, Mladkovič 1, Mlakar 1, Ferenčak, Meris, Mijušković 1, Nešić, Blaževič.

* Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 9 (8), Dobova 1 (1).

* Izključitve: Celje Pivovarna laško 6 minut, Dobova 4 minute.

* Rdeči karton: / .

V obračunu vodilnih Celjanov in Dobove so bili prvi jasni favoriti za zmago, toda šele v drugem polčasu so tudi upravičili svoj status ter na koncu nadoknadili zaostanek iz prvega dela za visoko zmago.

Dobova je končala niz treh tekem neporaženosti, toda še ob polčasu je kazalo, da lahko gostje dosežejo kaj več. Celjani so namreč zapravili vodstvo s 6:2 in 9:5 in v končnici prvega dela je Dobova najprej izenačila na 10:10, potem pa prišla do dveh golov naskoka in polčas dobila s 13:11.

Nadaljevanje pa je bilo povsem celjsko. Dobova je še vodila pri 14:13, a je nato domača zasedba naredila delni izid 10:0, prišla do trdnega vodstva s 23:14 in dvoboj je bil odločen.

Do konca so Celjani brez težav vzdrževali razliko približno desetih zadetkov, dovolili gostom le pet golov v celotnem polčasu in dosegli 11. zmago.

Gal Marguč je bil z osmimi goli najboljši strelec pri domačih, Željko Šukić in Anton Glogovšek pa sta bila s po štirimi najučinkovitejša pri Dobovi.

IZJAVI PO TEKMI

Gal Marguč, rokometaš Celja Pivovarne Laško: "Vedeli smo, da tekma ne bo lahka. Dobovčani so se izkazali za zahtevne tekmece. V prvem polčasu smo imeli precej težav, nikakor nismo igrali na želeni ravni. V garderobi smo se dogovorili, kaj moramo popraviti. Drugi polčas je bil takšen, kakršna bi morala biti celotna tekma. Najbolj pomembna je zmaga. V tem koledarskem letu nas čakata še dva obračuna, na katerih imamo enake načrte."

Jure Blaževič, rokometaš Dobove: "V prvem polčasu smo se držali trenerjevih navodil in lažje prihajali do zadetkov, v drugem delu pa se je predvsem v kakovosti videla premoč Celjanov. Zahtevno je igrati na takšnem gostovanju. Čestitke tekmecem."

V naslednjem krogu bodo Celjani v soboto, 18. decembra gostovali v Ivančni Gorici, Dobova bo isti dan gostila Ljubljano.

* Izidi, 12. krog:

- petek,10. december:

Celje Pivovarna Laško - Dobova 29:18 (11:13)

Urbanscape Loka - Koper 22:24 (9:14)

- sobota, 11. december:

17.30 LL Grosist Slovan - Maribor Branik

19.00 Jeruzalem Ormož - Herz Šmartno

19.00 Riko Ribnica - Sviš Ivančna Gorica

19.00 Ljubljana - Gorenje Velenje

19.00 Slovenj Gradec 2011 - Trimo Trebnje

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 12 11 1 0 384:297 23

2. Trimo Trebnje 10 8 2 0 306:261 18

3. Urbanscape Loka 12 8 0 4 325:291 16

4. Riko Ribnica 10 7 1 3 332:310 15

5. Gorenje Velenje 11 6 1 4 331:271 13

6. Slovenj Gradec 2011 11 5 1 5 293:282 11

7. LL Grosist Slovan 11 5 1 5 275:299 11

8. Koper 12 5 1 6 304:301 11

9. Dobova 11 4 1 7 305:346 9

10. Maribor Branik 11 4 1 6 285:316 9

11. Jeruzalem Ormož 10 3 2 5 277:291 8

12. Sviš Ivančna Gorica 11 3 0 8 268:300 6

13. Ljubljana 11 2 0 9 312:345 4

14. Herz Šmartno 10 1 0 10 274:361 2

STA; M. K.