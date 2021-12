NIJZ zagovarja posel z Brežičani

11.12.2021 | 11:30

Brežiški City Connect je visoko rizične stike oseb s potrjeno okužbo s covidom-19 začel spremljati sredi oktobra. (foto: arhiv; J. K.)

Ljubljana/Brežice - Na NIJZ zavračajo očitke, da pri izbiri izvajalca za zagotavljanje klicnega centra za epidemiološko poizvedovanje City Connect niso ravnali v skladu z zakonskimi določili in brez kakršnega koli postopka. Kot navajajo, so v postopkih pred Državno revizijsko komisijo in KPK večkrat izdatno utemeljili postopek in razlog nujnosti.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pojasnjujejo, da sta omenjeni instituciji navajali, da bi "morali na NIJZ za vsak slučaj speljati postopke po zakonu o javnem naročanju". Po njihovi oceni to kaže na veliko nerazumevanje dejanskih epidemioloških okoliščin in posledic, ki nastajajo v takih okoliščinah. Poudarjajo, da je izbrani ponudnik ustrezal razpisnim pogojem in je v roku izpolnil svoje obveznosti.

Lahko bi nastala velika škoda

S prekinitvijo pogodbe bi lahko nastala velika škoda pri obvladovanju epidemije, poleg tega bi prekinitev pogodbe ali njeno skrajšanje dodatno obremenilo NIJZ z novimi postopki izbire in celotnim postopkom implementacije, opozarjajo na inštitutu. Morebitni novi izvajalci bi po njihovi oceni v najboljšem primeru z delom pričeli spomladi 2022 ali kasneje, ko je pričakovati izboljšanje epidemiološke slike.

Pojasnjujejo, da so sledili načelu transparentnosti, saj so k oddaji ponudbe povabili šest potencialnih izvajalcev, CDE nove tehnologije, WIN4U, Mediana, AP Ljubljana, City Connect in kontaktni center Odmev.

Državna revizijska komisija je več kršitev pri naročilu NIJZ ugotovila v prvi polovici novembra. Postopek revizije je zaključila "le" z ugotovitvijo, da je zahtevek Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) za revizijo utemeljen, ni pa razveljavila postopka, saj so pogodbe že sklenjene.

Predlog ničnosti pogodb

KPK je v nato v torek NIJZ predlagala, da sproži postopke uveljavljanja ničnosti pogodb ali z izvajalcema sklene sporazum o skrajšanju pogodb. Podala je tudi priporočila za spremembo zakonodaje. Komisija je sicer postopek ustavila, saj drugih kršitev iz svojih pristojnosti ni potrdila.

NIJZ je za iskanje stikov avgusta najel mlado brežiško podjetje, posel pa je bil oddan brez predhodne objave javnega razpisa. Vrednost posla za obdobje šest mesecev je 1,86 milijona evrov brez DDV oziroma skoraj 2,3 milijona evrov z davkom.

STA; M. K.