Spar v Ivančni Gorici podprl delovanje treh organizacij

11.12.2021 | 10:20

Prejemniki donacije pred trgovino SPAR Ivančna Gorica

Ivančna Gorica - Spar Slovenija je v Ivančni Gorici, kot smo poročali, odprl svojo že 110. trgovino v verigi trgovin Spar in Interspar. Ob odprtju so namenili donacijo v skupni vrednosti 3.000 evrov trem lokalnim organizacijam, ki so jih izbrali Sparovi zaposleni. Sredstva so prejeli Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, Prostovoljno gasilsko društvo Ivančna Gorica in Krajevna knjižnica Ivančna Gorica.

Ob odprtju novega hipermarketa v Ivančni Gorici so zaposleni izbrali tri lokalna društva, kupci pa so z glasovanjem določili višino donacije, ki jo je prejelo posamezno društvo. Za donacijo v višini 1.500 evrov so izglasovali Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, ki bo sredstva namenil za nakup otroških oblačil, donacijo v višini 1.000 evrov je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Ivančna Gorica za nakup nove zaščitne opreme, 500 evrov pa Krajevna knjižnica Ivančna Gorica, ki bo denar namenila izvedbi dogodkov za otroke.

M. K.; foto: Spar Slovenija