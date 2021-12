Belokranjskim učencem s posebnimi potrebami urejajo varnejšo pot do igrišča

11.12.2021 | 12:40

Potka med OŠ Mirana Jarca in OŠ Milke Šobar - Nataše (foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Izza črnomaljske Osnovne šole Milke Šobar - Nataše, ki jo obiskujejo učenci s posebnimi potrebami vse Bele krajine, so začeli graditi novo pot do šolskega igrišča. Njeni učenci namreč obiskujejo igrišče Osnovne šole Mirana Jarca, zdajšnja pot do tja, ki prečka tudi dokaj prometno cesto, pa je strma in neprimerna za dostop z invalidskimi vozički.

Celotna naložba bo stala nekaj manj kot 50.000 evrov. Glede na to, da 70 učencev črnomaljske Osnovne šole Milke Šobar - Nataše prihaja z območja celotne Bele krajine, pa jo bodo pokrile vse tri območne občine, občine Črnomelj, Metlika in Semič, je povedl črnomaljski župan Andrej Kavšek.

Te dni začeta dela, ki jih izvaja podjetje TGH iz Črnomlja, bodo končali do konca leta.

Z omenjeno naložbo želijo učencem in zaposlenim Osnovne šole Milke Šobar - Nataše omogočiti lažjo in varnejšo pot z zadnje strani šole. Z novo povezavo do igrišča in športne dvorane pa se bodo izognili tudi zdajšnji poti po ulici Kurirska steza, ki je neprimerna za dostop z invalidskimi vozički, je še pojasnil Kavšek.

Osnovno šolo Milke Šobar - Nataše sicer obiskujejo učenci s posebnimi potrebami oz. otroci z lažjimi, zmernimi in težjimi motnjami v duševnem in gibalnem razvoju z območja Bele krajine. Šola izvaja prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja. Zadnje šolsko leto jo obiskuje 70 učencev.

M. K.