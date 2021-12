Pogrešali so ga in našli onemoglega; obtičal na brežini v snegu

12.12.2021 | 08:30

Tole je pa petkov trk na Cikavi v Novem mestu. (foto: FB Policijske kontrole Dolenjska)

Včeraj ob 9.52 so v Kajuhovi ulici v Črnomlju, v večstanovanjskem objektu pogrešali osebo. Gasilci PGD Črnomelj so ob prisotnosti policije vstopili v stanovanje čez balkon, kjer so našli onemoglo osebo. Predali so jo v oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj.

Obtičal v snegu

Ob 11.45 je na Poljanah pri Mirni Peči voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in obtičal na brežini v snegu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Mirna Peč so vozilo stabilizirali in ga zvlekli na cesto. V nesreči se ni nihče poškodoval.

M. K.