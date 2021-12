Zdesetkana Krka blizu senzacije; Crvena zvezda v zadnji sekundi do zmage

12.12.2021 | 11:00

Kapetan Krke Luka Lapornik je dosegel 12 točk.

Novo mesto - Novomeški košarkarji, ki imajo ogromno težav s poškodbami, so proti Crveni zvezdi vodili že za osemnajst točk, a evroligaški ekipi iz Beograda je v zaključku tekme uspel preobrat. Krka je zapravila izjemno priložnost za odmevno zmago, odločilna je bila tehnična napaka trenerja Daliborja Damjanovića, ki je sekundo pred koncem pri izenačenem izidu (70:70) dobil tehnično napako, po kateri je Nikola Kalinić zadel prosti met in rešil Crveno zvezdo pred senzacijo.

Kako se bo Krka zoperstavila vodilni ekipi jadranske lige, je zanimalo številne navijače, ki so se zbrali v dvorani Leona Štuklja. Novomeščani so začeli hrabro in na krilih organizatorja igre Roka Stipčevića hitro povedli z 10:4. Tudi v nadaljevanju niso popuščali, na roko pa jim je šel tudi slab odstotek meta gostov, ki so v prvem polčasu za dve od šestnajstih poskusov zadeli le šestkrat, še slabše pa so metali izza črte, od dvanajstih poskusov so bili uspešni le trikrat. Poleg tega so po nepotrebnem naredili kar deset napak, kar so domači s pridom izkoristili in ob polčasu vodili za osem točk (35:27).

Izključen trener gostov

Krka je svoje navijače navduševala tudi v tretji četrtini. Ko je kapetan Luka Lapornik zadel trojko za 48:30, je bila dvorana na nogah. Šest minut pred koncem je bil zaradi zaradi druge tehnične napake izključen trener gostov Dejan Radonjič, ki ni mogel verjeti, kako nebogljeni so njegovi varovanci, ki so pred dnevi v Evroligi na kolena spravili grški Olympiacos. Kot kaže, je to prebudilo beograjske košarkarje, ki so nato počasi topili zaostanek petnajstih točk (62:47). Krki se je v zadnji četrtini ustavilo v napadu, povrhu vsega so imeli igralci težave z osebnimi napakami.

Crvena zvezda je z delnim izidom 16:0 povedla s 63:62. Pri domačih, ki se jim je poznala odsotnost Marka Arapovića, Hasahna Frencha, Adonias Thomasa, Andreja Stavrova in Leona Stergarja, je odgovornost v napadu nato nase prevzel TJ Gibbs, ki je zadel trojko in prosti met za vnovično vodstvo Krke (68:66). V naslednjem napadu je bil Kalinić polovično uspešen s črte prostih metov. Nekaj trenutkov kasneje jih je izvajal tudi Gibbs, a roka se mu ni zatresla. Novomeščani so bili le deset sekund oddaljeni od prestižne zmage, a po minuti odmora je Kalinić iz težkega položaja zadel trojko za izenačenje (70:70). Krka je stekla v protinapad, Gibbs pa je žogo izgubil. Damjanović je protestiral pri sodnikih. Zapustil je območje, v katerem se lahko giblje in stekel mimo zapisnikarske mize do sodnika. Zaradi nespametne burne reakcije je prejel tehnično napako. Kalinić je nato zadel prosti met in Beograjčanom priboril težko prigarano zmago.

Izjavi po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke mojim fantom za borbo, željo, hrabrost. Vodili smo velik del tekme, potem pa je ratala živčna tekma. Na določene stvari nismo znali prav odgovoriti, imeli smo preveč izgubljenih žog in slabih rešitev. Fantom ne morem nič očitati, saj smo tekmo odigrali brez štirih, lahko rečemo ključnih igralcev za našo igro. A če bomo normalno delali naprej in se končno sestavili, bomo zelo nevarni.«

Goran Bošković, pomočnik trenerja Crvene zvezde mts: »Bila je zelo zanimiva tekma. Čestitke našim igralcem, ki so se uspeli vrniti po velikem zaostanku. Čestitke tudi Krki, ki je igrala fenomenalno in bila praktično celo tekmo v vodstvu. Če bi zmagala, ne bi bilo nezasluženo. Mi smo na koncu le pokazali karakter, po tekmi Evrolige pred dvema dnevoma se je bilo težko fizično in psihološko vrniti.«

Liga ABA, 11. krog:

Krka : Crvena zvezda 70:71 (16:12, 35:27, 59:42)

Krka: Gibbs 14 (6:7), Stipčević 16 (5:6), Špan 3 (1:2), Kosi 12 (3:4), Stipaničev 5, Škedelj 2, Lapornik 12, Macura 6 (2:2).

Crvena zvezda: Wolters 8 (0:2), Davidovac 19 (14:15), Mitrović 4 (2:4), Lazić 5 (1:2), Kalinić 16 (3:4), Hollins 7 (1:2), Marković 10 (2:2), Zirbes 2.

