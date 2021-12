ŠD SU v derbiju boljši od državnih prvakov

12.12.2021 | 09:10

Prva ekipa ŠD SU

V prvem letošnjem dvoboju lanskoletnih finalistov 1. SNTL za moške je novomeški ŠD SU I v devetem krogu doma premagal aktualnega državnega prvaka, Fužinar Inter Diskont s 5:3. Edina ekipa brez poraza je tako le še Kema Puconci, ki pa ima tekmo manj od Novomeščanov in Ravenčanov, ki je prav tako doma s 5:2 ugnala Mengeš I. Ljubljanski derbi je pripadel Kajuh Slovanu, ki je bil s 5:3 boljši do Vesne, s 5:1 pa sta v svoji dvorani slavila Maribor in Krka. Mariborčani so premagali Savinjo I, Novomeščani pa Xiom Muto.

V 1. SNTL za ženske so do domače zmage prišle le Cirkovce, ki so s 5:2 premagale Logatec, Letrika je v gosteh s 5:2 premagala Kemo Puconce, Ravenčanke pa s 5:0 Krko. Prvenstvo se bo v obeh ligah nadaljevalo 22. januarja.

Ravenčani so v Novo mesto prišli še brez poraza v letošnji sezoni, medtem ko so Novomeščani pred dobrim mesecem dni izgubili proti Savinji I. V lanski sezoni so bili v finalu končnice v obeh tekmah boljši Ravenčani, po pričakovanjih pa je bil njihov prvi letošnji obračun napet in zanimiv do samega konca. Bolje so ga začeli gostje, ki so po dveh zmagah Mitje Horvat in eni Žige Kristijana Žigona vodili s 3:2, toda do konca niso več osvojili niti niza. Najprej je Jure Slatinšek premagal Luko Breznika, nato je bil Uroš Slatinšek po uvodnih dveh zmagah boljši še od Mitje Horvata, za konec pa je Jure Slatinšek ugnal še Žigo Kristijana Žigona.

Z dvema tekmama manj so na tretjem mestu po polovici rednega dela državnega prvenstva Pucončani, ki pa morajo obe zaostali tekmi igrati prav proti ŠD SU-ju in Fužinar Inter Diskontom. V zaostali tekmi sedmega kroga bodo v torek, 14. novembra, gostili ŠD SU I, tri dni pozneje pa bodo igrali še na Ravnah na Koroškem. Dobro formo v letošnji sezoni so potrdili tudi v dvoboju z Mengšani, do treh zmag je prišel Tomaž Pelcar, po enkrat pa sta bila uspešna Luka Norčič in Damjan Zelko, za goste pa Andraž Avbelj in Rok Trtnik.

Na četrtem mestu so prvo polovico državnega prvenstva končali Mariborčani, ki imajo šest zmag, kolikor jih ima tudi Savinja I. V medsebojni tekmi so po dveh zmagah Gregorja Komaca in Tomaža Roudija ter eni Matevža Črepnjaka, premagali prav Savinjčane. Zanje je bil uspešen le Patrik Rosc. Mariborčan so dopoldne v zaostali tekmi osmega kroga s 5:3 zmagali še v Mengšu. Spet je bil najbolj razpoložen v mariborski ekipi Gregor Komac s tremi zmagami, medtem ko je Tomaž Roudi zmagal dvakrat, tako kot tudi Andraž Avbelj za Mengšane, za katere je bil enkrat uspešen še Klemen Jazbič.

Prepričljivo so do svoje druge zmage prišli tudi krkaši, ki so gostom z Mute oddali le en dvoboj. V njem je Matic Slodej premagal Mateja Mamuta, ki pa je bil nato boljši od Boštjana Kraserja, po dvakrat pa sta za Krko zmagala Neven Karković in Aljaž Šmaljcelj. Bolj napeto je bilo na Kodeljevem, kjer je obračun dveh ljubljanskih ekip pripadel domačinom. S tremi zmagami se je izkazal Andraž Novak, z dvema pa Mihael Kocjančič, ki je v s 3:2 premagal Filipa Kolleta, s 3:1 pa Bojana Paviča. Za Založane so po enkrat zmagali Bojan Pavič, Filip Kolle in Bojan Maselj.

Ženska liga

Najbolj izenačen dvoboj devetega kroga v prvi ženski ligi se je pričakoval v Puconcih, toda ob razpoloženi Sari Tokić, ki je svoj edini niz v treh tekmah oddala le Emi Crnkovič, se je v ekipi Letrike z dvema zmagama izkazala tudi Eva Cerkvenčič, ki pa ni izgubila niti niza. V domači ekipi sta bili od Valentine Mišigoj boljši Ana Kovačec in Blažka Harkai.

Z zmago so Vrtojbenke ostale v igri za uvrstitev v končnico prvenstva, saj so se po zmagah izenačile s Fužinar Inter Diskontom in Arrigonijem, ki je bil v tem krogu prost. Tako kot tudi neporaženi Kajuh Slovan, ki je brez boja premagal Vesno. Na drugem mestu so s šestimi zmagami Cirkovce, ki so pričakovano premagale oslabljeni Logatec, ki v tej sezoni igra brez svoje najboljše igrale, Nine Zupančič. V domači ekipi se je s tremi zmagami izkazala Ina Unger, po enkrat sta slavili še Daniela Butkovska Tomanič in Katja Kranjc, za Logatčanke pa Kaja Okorn in Tereza Kavčič.

Brez pravih možnosti za uspeh so bile Novomeščanke, ki so proti Ravenčankam osvojile le en niz. V razpoloženi ravenski ekipi je dvakrat zmagala Nuša Kadiš, po enkrat pa Nika Pandev, Polona Horvat in Lea Kadiš.

M. Š.