Krkaši praznih rok iz Kranja

12.12.2021 | 10:00

Foto: arhiv; MOK Krka

Kranj - Odbojkarji Krke so sinoči odigrali tekmo 11. kroga prvenstva. V Kranju so se pomerili s Hišo na kolesih Triglavom, gostitelji pa so tekmo dobili s 3:0.

Sportklub 1A odbojkarska liga – 11. krog

Hiša na kolesih Triglav : Krka 3 : 0 (20, 17, 27)

Športna dvorana Planina, gledalcev 100, sodnika Milojevič (Ljubljana), Zajec (Ljubljana).

Hiša na kolesih Triglav: Ibrišimovič 3, Nanut 5, Pušnik , Tučen 8, Bregant 15, Godnič 3, Snedec, Mali , Štembergar Zupan 15, Šikanič , Maček 6, Libnik (L), Kumer(L), Fajfar. Trener: Sašo Rop.



Krka: Hafner 1, Erpič 2, Čopi 4, Travnik 5, Kožar, Pulko 9, Lavrič 3, Peterlin 12, Hvala, Lindič 4, Ožbalt (L), Renko, Koncilja 4, Jaklič (L). Trener: Tomislav Mišin.



Začetek tekme je minil v izenačeni igri. Pobudo so prevzeli gostje, a Kranjčani so po nekaj dobrih obrambah in zaključenem protinapadu Breganta prvi prišli do prednosti dveh točk (5:3). Domači niso ravno blesteli pri servisih, a tudi gostje so z nekaj napakami poskrbeli, da je prednost narasla na 9:6. Prvi odmor na tekmi je zahteval trener gostov Mišin. Odmor ni zalegel, Kranjčani so še povišali naskok na 12:7. Zdaj so tudi Novomeščani osvojili nekaj zaporednih točk in na servis Peterlina prišli na 12:10, kar je bil povod za odmor domače ekipe. Triglavani so se med odmorom zbrali in prekinili serijo Krke z dvema zaporednima točkama. Ko je žogo v napadu v out poslal Lindič, je Mišin zahteval še drugi odmor. Triglavani so z asom Tučna prišli do najvišje prednosti v nizu 18:12. Prednost Kranjčanov je pri izidu 21:14 izgledala že dovolj visoka za miren zaključek, a se gostje niso predajali in so uspeli znižati izid na 22:18 na servis Hafnerja. Niz Krke je prekinil Štembergar Zupan, ki je uspešno zaključil napad za svojo 4. točko v prvem nizu. Prvo zaključno žogo je priigral kapetan domačih Bregant. Gostje so se ubranili, a le za kratko. Kranjčani so z blokom zaključili prvi niz.



Triglavani so nadaljevali s poletno in požrtvovalno igro tudi v 2. nizu in si priborili 2 točki naskoka že takoj v začetku niza (5:3). Pri Krki je uspešno napadal Peterlin, a tega zaradi slabšega serviranja niso mogli unovčiti. Na polovici niza so domači še vedno vodili za 2-3 točke, pravi boj pa se je takrat šele razplamtel. Oboji so še vedno precej tvegali s servisi, a tudi dobro igrali v obrambnih nalogah, tako da so točke dosegali izmenično. Po dolgi izmenjavi so Krkaši naredili napako v napadu in pri 16:12 je Mišin vzel odmor. Po odmoru so vodstvo povišali Kranjčani prek Štembergar Zupana, a gostje so takoj pokazali zobe in znižali izid na 17:14. To je bil signal za domačega trenerja, da malo umiri svoje fante, kar mu je tudi uspelo. Štembergar Zupan je z asom povišal na 19:14. Po napaki Travnika je bil izid že 21:15 za domače, kar je bilo dovolj tudi za zmago v 2. nizu.

.

Tretji niz se je začel s prekinitvijo in rdečim kartonom za trenerja gostov Mišina. Domačih igralcev to ni zmedlo in so hitro ujeli ritem ter ponovno povedli 5:2. Gostujoči odbojkarji so postajali vse bolj nervozni in posledično tudi veliko grešili. Z asom Štembergar Zupana so Kranjčani povedli s 7:3, Mišin pa je zahteval odmor. Gostje so po napaki Godniča znižali zaostanek na 8:6. Pri rezultatu 9:7 pa je ponovno prišlo do prekinitve zaradi rdečega kartona, ki ga je zaradi ugovarjanja prejel Štembergar Zupan. Kmalu so se strasti umirile, a gostje so prišli le na točko zaostanka, kar jim je vlilo novih moči. Na servis Peterlina so Krkaši uspeli izenačiti na 11. točki. Blok Breganta je ponovno domače popeljal do 2 točk prednosti. Gostje so s požrtvovalno igro v obrambi ponovno poravnali rezultat na 13. točki. Pri Kranjčanih sta bila še naprej razpoložena Štembergar Zupan in Bregant, ki sta poskrbela za ponovno prednost Triglava za 2 točki. Gostje se niso predajali. Na servis Renka so ponovno izenačili z napadom Pulka. Obetal se je napet zaključek niza, ki so ga gostje po dolgem času začinili z vodstvom 19:20. Z nekaj sreče je Ibrišimovič dosegel as za domače za 21:20. Nekaj zmede pri kranjskih napadalcih je Krka izkoristila in ponovno povedla 21:22. Tudi prvo zaključno žogo so si priborili gostje, a jo je izničil Tučen. Počasi so do pobude prišli Kranjčani in izkoristili svojo 2. zaključno žogo za 29:27.

Krko do konca koledarskega leta čaka še ena tekma – prihodnjo soboto v Novo mesto prihaja ekipa Črnuč (18. 12. ob 20h).

* Izidi, 11. krog:

- včeraj:

Hiša na kolesih - Krka 3:0 (20, 17, 27)

Merkur Maribor - Salonit Anhovo 3:1 (-23, 16, 19, 21)

Črnuče - ACH Volley 1:3 (-26, 19, -7, -12)

Calcit Volley - Panvita Pomgrad 3:1 (11, -21, 20, 29)

- lestvica:

ACH Volley 11 11 0 33:4 33

Merkur Maribor 11 9 2 30:12 28

Calcit Volley 11 7 4 24:17 21

Salonit Anhovo 11 6 5 23:19 18

Panvita Pomgrad 11 4 7 16:24 12

Črnuče 11 3 8 13:26 9

Krka 11 2 9 13:30 6

Hiša na kolesih 11 2 9 11:29 5

M. K.