Trebanjci do pomembne zmage v Slovenj Gradcu; Ribničani strli odpor Sviša

12.12.2021 | 10:40

Foto: RK Trimo Trebnje

Trebanjski rokometaši so na enem izmed najtežjih gostovanj v tej sezoni Lige NLB prišli do pomembne zmage v Slovenj Gradcu, Ribničani pa so bili doma boljši od Sviša.

Slovenj Gradec 2011 - Trimo Trebnje 25:30 (15:15)

Rokometaši trebanjskega Trima so v gosteh premagali Slovenj Gradec 2011 s 30:25 (15:15).

* Športna dvorana, gledalcev 180, sodnika: Lah in Sok.

* Slovenj Gradec 2011: Petrič, Dobaj, Soldo, Grobelnik 1, Cvetko 5 (2), Banfro, Jezernik, Levc 4, Šol 1, Svečko 3, Lesjak, Golčar 4, Kleč, Komar 1, Štumpfl 5 (1), Jankovskij 1.

* Trimo Trebnje: Ristanović, Čudič, Slatinek Jovičić, Horvat 7, Didovič 3, Stanojević, Radojković 4, Ončev, Kotar 4, Potočnik 1, Udovič 1, Čulk, Cirar, Glavaš 8 (6), Florjančič, Ćorsović 2.

* Sedemmetrovke: Slovenj Gradec 2011 4 (3), Trimo Trebnje 7 (6).

* Izključitve: Slovenj Gradec 2011 12, Trimo Trebnje 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Dolenjski rokometaši so na vselej vročem igrišču v Slovenj Gradcu osvojili načrtovani točki, odpor žilavih Korošcev pa so zlomili šele v zadnjem obdobju tekme.

Večji del prvega in polovica drugega polčasa sta minila v povsem enakovredni predstavi, pri izidu 22:22 pa so v Slovenj Gradcu zagospodarili izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana. V 56. minuti so povedli s 27:23, tekmo pa nato brez stresnih trenutkov pripeljali do končne zmage.

V dolenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Filip Glavaš z osmimi in Gašper Horvat s sedmimi goli, v domači pa sta Rok Cvetko in Uroš Štumpfl dosegla po šest zadetkov.

Uroš Štumpfl, rokometaš Slovenj Gradca 2011: "Res smo se borili. Želeli smo si zmage, a smo jo v zadnjih desetih minutah zapravili. Zdi se mi, da smo na koncu popustili, že med tekmo pa smo naredili preveč napak, ki si jih ne bi smeli privoščiti. Čestital bi gostom za zasluženo zmago."

Gašper Horvat, rokometaš Trima Trebnjega: "Rezultat kaže, da zmaga ni bila tako prepričljiva, kot smo si želeli. Slovenjgradčani so se izkazali za čvrste tekmece. Vedeli smo, da igramo v njihovi dvorani. Kljub dobri pripravi smo imeli v prvem polčasu nekaj nihanj. Mislili smo, da bomo šli na odmor z višjo prednostjo. V drugem delu smo s strpno in kakovostno igro ter z nekaj dobrimi potezami vratarjev pokazali, da si zaslužimo dve točki."

Zasedba iz Trebnjega bo v prihodnjem krogu gostila Urbanscape Loko.

Riko Ribnica - Sviš Ivančna Gorica 31:25 (15:13)

Rokometaši Rika Ribnice so premagali Sviš Ivančno Gorico z 31:25 (15:13).

* ŠC Ribnica, gledalcev 200, sodnika: Škvarč in Humek.

* Riko Ribnica: Glavan, Meštrić, Klarič, Levstek, Gorenc 1, Žagar 4 (1), Ranisavljević 1, Miličevič 11 (3), Nosan 6, Cimerman 3, Simić 5, Pucelj, Begić Zbačnik.

* Sviš Ivančna Gorica: Komar, Mlakar, Tekavec 2, Bevec 4, Knez 2, Zavodnik 4 (1), Tekavčič, Hočevar, Kutnar 2, Pirnat, Marojevič 6 (1), Sašek, Košir 2, Kompare, Košir 3, Ropič.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 5 (4), Sviš Ivančna Gorica 4 (2).

* Izključitve: Riko Ribnica 8, Sviš Ivančna Gorica 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Ribničani so se po zmagi nad tekmeci iz Ivančne Gorice povzpeli na tretje mesto loge NLB. Zdaj imajo točko več od četrtouvrščenih Škofjeločanov, ki so v petek v svojem Podnu ostali brez točk proti v tej sezoni zelo vihravim Koprčanom.

Do 44. minute je bila lokalna tekma povsem odprta (19:19), nato pa so na parketu zagospodarili izbranci domačega trenerja Roberta Beguša. Pet minut kasneje so si priigrali prednost štirih golov (23:19), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so zadržali visoko raven v svoji igri in dosegli novo zmago.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Uroš Miličevič z enajstimi goli, vratar Sando Meštrić pa je zbral kar 19 obramb. V gostujoči ekipi je Marko Marojevič dosegel šest zadetkov.

Blaž Nosan, rokometaš Rika Ribnice: "Čakala nas je zahtevna tekma. Vedeli smo, da je naša zasedba okrnjena, saj smo pogrešali sedem rokometašev. Dali smo vse od sebe in misli, da je zmaga zaslužena. Soigralcem bi čestital za trud. V sredo nas čaka pokalna tekma v Mariboru in gremo po novo zmago."

Marko Marojevič, rokometaš SVIŠ Ivančne Gorice: "Zgrešili smo preveč strelov, v obrambi smo prehitro padali, nasprotni napadi so bili prepočasni, predvsem od krožnega napadalca smo dobili preveč lahkih zadetkov. Rezultat je takšen, kakršen je."

Zasedba iz Ribnice bo v prihodnjem krogu gostovala v Mariboru, ekipa iz Ivančne Gorice pa bo gostila Celje Pivovarno Laško.

* Izidi, 12. krog:

- petek,10. december:

Urbanscape Loka - Koper 22:24 (9:14)

- sobota, 11. december:

LL Grosist Slovan - Maribor Branik 23:21 (13:12)

Jeruzalem Ormož - Herz Šmartno 31:28 (18:13)

Riko Ribnica - Sviš Ivančna Gorica 31:25 (15:13)

Ljubljana - Gorenje Velenje 26:37 (9:18)

Slovenj Gradec 2011 - Trimo Trebnje 25:30 (15:15)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 12 11 1 0 384:297 23

2. Trimo Trebnje 11 9 2 0 336:286 20

3. Riko Ribnica 12 8 1 3 363:335 17

4. Urbanscape Loka 12 8 0 4 325:291 16

5. Gorenje Velenje 12 7 1 4 368:297 15

6. LL Grosist Slovan 12 6 1 5 298:320 13

7. Slovenj Gradec 2011 12 5 1 6 318:312 11

8. Koper 12 5 1 6 304:301 11

9. Jeruzalem Ormož 11 4 2 5 308:319 10

10. Maribor Branik 12 4 1 7 306:339 9

11. Dobova 12 4 1 7 305:346 9

12. Sviš Ivančna Gorica 12 3 0 9 293:331 6

13. Ljubljana 12 2 0 10 338:382 4

14. Herz Šmartno 12 1 0 11 302:392 2

STA; M. K.