Novi novomeški škof dr. Andrej Saje: »Cepljenje čutim kot dejanje ljubezni do bližnjega«

12.12.2021 | 16:40

Novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje je spregovoril za Dolenjski list.

Ne smemo pozabiti starejših, bolnih, pomoči potrebnih ...

Novi novomeški škof je s 55 leti najmlajši škof pri nas.

Novo mesto - Kmalu bodo minili trije meseci, odkar je bil za novega škofa novomeške škofije posvečen msgr. dr. Andrej Saje. Za njim je 29 let bogate duhovniške poti, znanstvenega dela pa izobraževanj in poučevanja na veliko fakultetah, dela na cerkvenem sodišču, zastopanja Slovenske škofovske konference itn. Vse te izkušnje mu bodo zdaj prišle prav.

V teh predprazničnih dneh je novi škof v prvem intervjuju za Dolenjski list z nami delil svoje misli o sporočilu božiča, ki je mogoče v koronačasu še pomembnejše in aktualnejše; o stanju duha pri nas; o svoji novi odgovorni službi in izzivih na čelu novomeške škofije; o Cerkvi na Slovenskem in tudi o odnosu do spolnih zlorab v njej; o papežu Frančišku itn. Novi novomeški škof, ki je s 55 leti najmlajši škof pri nas, zanimivo preživlja prosti čas in ima kar nekaj konjičkov. Ne bodite presenečeni, če ga boste v svoji fari zagledali tudi na kolesu.

Koronavirus nam je vsem, posameznikom in celotni družbi, nastavil ogledalo. In slika v ogledalu ni najlepša. Mar se glede na slabo precepljenost, po kateri smo celo najslabši v Evropi, nismo izkazali kot egoisti, ki nam ni mar za sočloveka?

»Tudi sam čutim, da je to, da se ne cepimo, znamenje egoizma. Razumem, da se nekateri ne upajo ali ne morejo zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov ali bolezni, a večina ljudi bi se lahko in prav bi bilo, da se cepi ter tako zaščiti sebe in druge. Ne želim konkretno vstopati v to problematiko, ker je to pristojnost drugih zdravstvenih in epidemioloških institucij, vendar poudarjam, da Katoliška cerkev in papež Frančišek priporočata ljudem cepljenje, ki ni moralno sporno. Tako najbolj zaščitimo svoja življenja in življenja drugih ljudi. Cepljenje čutim kot dejanje ljubezni do bližnjega. Če se že ne cepimo zaradi sebe, se cepimo za to, da zavarujemo pred okužbo druge in bomo čim bolj zaustavili širjenje virusa.«

Ste se vi cepili? Zakaj?

»Sam sem se cepil že trikrat, predvsem zaradi drugih ljudi. Sem ves čas med ljudmi in zdi se mi odgovorno, da ne bi prenašal okužbe. Seveda tudi cepljenje ne zagotavlja popolne varnosti, zavaruje pa nas pred težjimi oblikami bolezni, tudi okužimo se z veliko manjšo verjetnostjo. Ne bi si mogel odpustiti, da bi bil nepreviden in da bi prispeval k širjenju virusa. Prosim vse, da spoštujemo ukrepe in da naredimo vse, kar je v naši moči, za zaščito sebe in drugih.

Novi novomeški škof Andrej Saje si bo prizadeval za dobro sodelovanje z vsemi.

Mediji imate pri ozaveščanju skrbi za varovanje zdravja zelo pomembno vlogo. Mnogi so pri nas dajali že od začetka preveč pozornosti dvomljivcem, proticepilcem … Veliko ljudi je zato dodatno zbeganih. Odgovornost vseh je, da nevarnost epidemije predstavimo trezno. Virus je dejstvo in prav vsak izmed nas lahko nekaj naredi za zmanjšanje nevarnosti širjenja okužbe.«

Celoten intervju z novim novomeškim škofom dr. Andrejem Sajetom si preberite v novem Dolenjskem listu oz. v prilogi Živa.

Besedilo in foto: L. Markelj