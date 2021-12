Nadvoz na Savsko cesto dobiva svojo obliko

12.12.2021 | 14:00

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - Po terminskem planu poteka projekt ''Komunalno opremljanje Poslovne cone Sevnica'' in z njim gradnja novega nadvoza na Savsko cesto, sporočajo iz sevniške občine in dodajajo, da bo infrastrukturna posodobitev pomembno prispevala k razširitvi poslovne cone, ''s tem pa bo obstoječim in novim podjetjem omogočeno bolj optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti.''

Trenutno poteka gradnja obeh podpornikov nadvoza, ki bosta predvidoma zgrajena do konca tega leta. Sledi gradnja armiranobetonske plošče med obema podpornikoma in navezovalne ceste na nadvoz. V nadaljevanju bo nadvoz preko novega priključka navezan na območje bodočega krožnega križišča Šmarje na regionalni cesti Sevnica - Planina ob obstoječem ''nadvožnjaku'' v Šmarju. Gradnja krožnega križišča je načrtovana za leto 2022, investicijo pa bo vodila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

Občina Sevnica je v teh dneh z izvajalcem, podjetjem Rafael d.o.o., podpisala pogodbo za izgradnjo dodatnega, 25-metrskega armiranobetonskega zidu v podaljšku krila desnega opornika, v smeri proti bodočemu krožišču Šmarje. Ta del objekta spada sicer že v sklop načrtovanega krožnega križišča, vendar je njegova gradnja nujna za dokončanje nadvoza, njegova vrednost pa se bo upoštevala kot sofinancerski delež Občine pri gradnji krožnega križišča. Vrednost te pogodbe znaša 67 tisoč evrov.

Skupna vrednost komunalnega opremljanja Poslovne cone Sevnica znaša 1,427 milijona evrov, pri čemer bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 831.000, država pa 277.000 evrov. Projekt bo zaključen do konca leta 2022.

M. K.