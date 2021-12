VIDEO&FOTO: Klara Lukan srebrna na EP v krosu

12.12.2021 | 15:00

Lukanova je ponovila uspeh izpred dveh let, ko je bila srebrna med mladinkami v Lizboni. (foto: Peter Kastelic / AZS).

Klara Lukan je evropska podprvakinja v krosu med mlajšimi članicami. (Peter Kastelic / AZS)

Ciljni finiš, v katerem je naša junakinja odbila napad Portugalke. (Peter Kastelic / AZS)

V objemu staršev, ki so zanjo prišli navijat v Dublin. (Peter Kastelic / AZS)

Dublin - Atletinja Klara Lukan je osvojila srebrno medaljo med mlajšimi članicami na evropskem prvenstvu v krosu v Dublinu na Irskem. Za zmagovalko, Italijanko Nadio Battocletti, je zaostala štiri sekunde. Bron je s prav tako štirimi sekundami zaostanka osvojila Portugalka Mariana Machado.

Vid Botolin (Kladivar) je med mladinci osvojil 47. mesto, bil je minuto in 27 sekund za Dancem Axelom Vangom Christensenom, ki je osvojil zlato.

Med mladinkami je bila najboljša Britanka Megan Keith. Liza Šajn (Mass) je bila 53. (+0:52), Loti Rotar (Šmarnogorska naveza) 74. (+1:10), Novomeščanka Veronika Sadek (Mass) 93. (+2:00), Lea Haler (Kladivar) 95. (+2:14), Hana Grobovšek (Kranj) pa predzadnja 98. (+2:39).

"Na tekmo sem šla zato, da osvojim medaljo. To mi je uspelo in sem izjemno zadovoljna. Do konca sem iztisnila moči iz sebe in na sami ciljni črti ugnala tudi Portugalko. Od starta do cilja sem tekla odločno in pogumno. V vodilni skupini sem bila ves čas in sem imela tekmice pod kontrolo. Osredotočena sem bila ves čas teka. Nekaj odsekov je bilo izjemno vlažnih in taktično se je bilo treba lotiti tega dela, da ne bi izgubljala veliko energije v blatu. Bili pa so super vremenski pogoji, okrog 13 stopinj Celzija, proga pa večinoma ravninska," je povedala Lukanova.

Naslednji vikend bo nastopila še na kros v Milanu za zaključek sezone, čez mesec dni jo že čakajo prva tekmovanja v dvorani. "Zelo sem napredovala v tej sezoni, osvojila sem dve medalji na EP, postavljala državne rekorde, stvari tečejo v pravo smer in sem motivirana za naprej. Tudi danes sem dokazala, da sodim med najboljše v Evropi. V naslednji sezoni se želim se uvrstiti na vsa večja članska tekmovanja, tudi svetovno prvenstvo v Eugenu," je napovedala Lukanova.

Enaindvajsetletna Šentjernejčanka je bila prvo slovensko ime že pred odhodom slovenske reprezentance na Irsko. Pred dvema letoma je na evropskem prvenstvu v Lizboni osvojila srebrno medaljo med mladinkami, lani pa je bilo prvenstvo zaradi epidemije odpovedano.

Njena glavna tekmica je bila znova Nadia Battocletti, ki je slovensko atletinjo v boju za zlato prehitela v portugalski prestolnici in letos tudi na evropskem prvenstvu do 23 let v Estoniji, kjer je Lukanova na 5000 m prav tako osvojila srebro. Battoclettijeva je bila tudi sedma na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je Lukanova odstopila.

Članica celjskega Kladivarja je letos postala najboljša slovenska atletinja med mlajšimi članicami. Konec oktobra je na ljubljanskem maratonu na 10 km popravila svoj slovenski rekord v cestnih tekih in bi bila celo četrta v moški konkurenci.

To je bil zadnji od kopice rekordov, ki jih je postavila v tej sezoni. Svoj prvi članski nastop na veliki tekmi v dvorani je opravila marca letos in bila na EP v Torunu 18. na 3000 m.

STA; M. K.