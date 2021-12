Ogenj z dimnika na strop v mansardi

13.12.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv; PGD Skopice)

Sinoči ob 22.51 so v ulici Dule v Straži, občina Straža, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše, ogenj se je potem razširil na strop v mansardi. Gasilci PGD Dolenja Straža in Vavta vas so pogasili požar na okoli dveh kvadratnih metrih, razkopali spuščen strop, odstranili tlečo izolacijo in lesene dele, prezračili prostore ter dimnik in okolico pregledali s termokamero.

Zagorelo v kurilnici

Ob 18.28 je v naselju Šentjanž, občina Sevnica, zagorelo v kurilnici v kletnih prostorih stanovanjsko-poslovnega objekta. Posredovali so gasilci PGD Šentjanž in Tržišče, ki so požar pogasili, prostore pregledali s termovizijsko kamero, jih prepihali in prezračili.

Veliko dima, malo ognja

Ob 16.21 se je v Westrovi ulici v Novem mestu močno kadilo iz dimnika stanovanjske hiše, zato je lastnik prosil za preventivni pregled. Gasilci GRC Novo mesto so dimnik in okolico pregledali s termokamero. Požara ni bilo.

Gorele smeti

Ob 21.38 so v Poganški ulici v Novem mestu gorele smeti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili goreč kup avtomobilskih odpadkov na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Danes brez elekrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠPEHARJI na izvodu SELCE-ŠPEHARJI;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP USER, na izvodu LOKVE v R.O.;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ELEKTRO ČRNOMELJ, na izvodu J.R. SVIBNIK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMOSTEK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL., izvod 1. MAKSA HENIGMANA;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARLOVEC, izvod 2. PROTI KAMENJU V DOLINO;

- od 13.30 do 15.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BAJNOF, izvod 1. ŠOLA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Vrhovo - nizkonapetostno omrežje smer Sevnica levo predvidoma med 08:00 in 14:00 uro.

M. K.