Nadvoz prenavljajo: Dodali bodo pločnik

13.12.2021 | 09:15

V Metliki prenavljajo cestni nadvoz nad železnico. Kot je povedal vodja belokranjske enote CGP Marko Plesec, bodo popravili, gledano iz Metlike proti Hrvaški, levi robni venec mostu. Na desni strani bodo most razširili, na tako nastali poldrugi meter široki površini pa bodo naredili pločnik za pešce. Doslej pločnika na mostu ni bilo, ampak sta bila na levi in desni strani le približno po pol metra široka robova, ozka za hojo in preozka za vozičke. Na mostu bodo obnovili tudi hidroizolacijo in za zaključek na novo asfaltirali vozišče.

Med gradbenimi deli promet, ki ga ureja začasni semafor, po mostu poteka izmenoma po polovici vozišča.

Foto: M. L.