Za negovalno bolnišnico v Novem mestu 3,8 milijona evrov nepovratnih sredstev

13.12.2021 | 13:15

'Stara interna' pravijo Novomeščani stavbi nekdanjega internega oddelka SB Novo mesto (foto: arhiv DL)

Ljubljana/Novo mesto - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 3,8 milijona evrov evropskih sredstev za projekt ureditve prostorov za namen negovalne bolnišnice v Novem mestu. V okviru tega projekta bo Splošna bolnišnica Novo mesto pridobila 44 novih postelj za covidne bolnike, so sporočili iz vladne službe.

Ministrstvo za zdravje bo v okviru projekta preuredilo stari interni oddelek v Splošni bolnišnici Novo mesto tako, da bo omogočal kakovostne pogoje za neakutno in paliativno bolnišnično obravnavo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Prenovljena stavba bo imela v pritličju predvsem skupne prostore oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo, kot so prostori za izvajanje različnih terapij in delavnic ter dnevni prostor za obiske svojcev. V prvem in drugem nadstropju bo oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo, v tretjem nadstropju pa oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo in paliativno oskrbo.

V okviru tega projekta bo Splošna bolnišnica Novo mesto pridobila 44 novih postelj za covidne bolnike. Kot so še poudarili v vladni službi za razvoj, bo s to naložbo ministrstvo za zdravje izboljšalo pogoje za izvajanje kakovostne zdravstvene dejavnosti v omenjeni bolnišnici, prispevalo pa bo tudi k izboljšanju dostopnosti zdravstvenih storitev v jugovzhodni Sloveniji.

Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajalo ministrstvo, znaša šest milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU prispeval dobrih 3,8 milijona evrov.

Iz virov React-EU so v letošnjem letu za slovensko zdravstvo namenili 75,1 milijona evrov sredstev, od tega za negovalne bolnišnice 20,1 milijona evrov. V okviru ureditve negovalnih oddelkov je bilo tako zagotovljenih 226 postelj za covidne bolnike.

M. K.