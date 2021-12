Trčil v snežni plug, potnik huje poškodovan; požar v gostilni

13.12.2021 | 12:10

Petkov trk pri Artu (fotografiji: PGD Sevnica)

O hudi prometni nesreči med Gorenjo Staro vasjo in Hrastjem so bili policisti v soboto obveščeni okoli 22.30 ure. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 25-letni voznik vozil osebni avtomobil Renault twingo po lokalni cesti iz smeri Gorenje Stare vasi proti Hrastju. V Orehovici je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, drsel po vozišču in trčil v snežni plug, pripet na prednjem delu tovornega vozila, ki ga je iz nasprotne smeri pripeljal 33-letni voznik. V nesreči se je hudo poškodoval 65-letni potnik v twingu, povzročitelj je utrpel lažje poškodbe. Policisti bodo 25-letnega voznika ovadili.

Izsilil prednost pri Artu

Sevniški policisti so bili v petek nekaj po 16. uri obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh voznikov osebnih avtomobilov pri Artu. Opravili so ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 52-letni voznik osebnega avtomobila, ki se je v križišču vključeval na prednostno cesto in odvzel prednost 21-letnemu vozniku. V nesreči se je lažje poškodovala potnica v vozilu povzročitelja. Zaradi kršitev so mu policisti izdali plačilni nalog.

Močno pijan ustavil sredi ceste

V petek nekaj pred 21. uro so bili policisti obveščeni, da naj bi močno pijan voznik na območju Žabje vasi v Novem mestu sredi ceste ustavil avtomobil BMW X5 in ogrožal druge udeležence v prometu. Policisti so 50-letnemu kršitelju zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nezanesljivo z 1,8 promila alkohola

Med kontrolo prometa na Belokranjski cesti v Novem mestu so policisti v noči na soboto zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. 38-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,86 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga pridržali. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Pijana in brez vozniške

Policisti PP Sevnica so v soboto na Vrhku ustavili voznika osebnega avtomobila Renault talia in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 47-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,01 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prav tako v soboto nekaj pred 19. uro so policisti PP Novo mesto v Malenski vasi ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf. 30-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,93 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah seznanili pristojno sodišče.

Bil prehiter, končal v ograji

Včeraj nekaj po 14. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti med Žužemberkom in Dobrničem, pri odcepu za Reber. Policisti so ugotovili, da je 27-letni voznik avtomobila VW passat zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v varnostno ograjo in se večkrat prevrnil. Povzročitelju, ki se je v nesreči lažje poškodoval, so izdali plačilni nalog.

Poostren nadzor - 19 jih je vozilo pod vplivom alkohola

Na območju Policijske uprave Novo mesto so policisti v soboto v popoldanskih in večernih urah poostreno preverjali psihofizično stanje voznikov. Preizkus alkoholiziranosti so odredili 449 voznikom in pri 19 ugotovili, da vozijo pod vplivom alkohola. 12 voznikov je imelo v litru izdihanega zraka pod 0,52 miligrama alkohola, devet pa jih je imelo več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Desetim so začasno odvzeli vozniška dovoljenja, jim zaradi kršitev izdali plačilne naloge in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnimi predlogi seznanili sodišče.

S pogostim preverjanjem psihofizičnega stanja voznikov bodo policisti nadaljevali še ves mesec, napovedujejo, zato pozivajo vse, da za volan sedejo le trezni.

Požar v gostilni

Sevniški policisti so bili včeraj ob 18.30 obveščeni o požaru v gostinskem lokalu v Šentjanžu. Požar so gasilci omejili in pogasili, po prvih ugotovitvah pa je do požara prišlo v kurilnici objekta, ki jo je ogenj uničil, nastalo je za okoli 20.000 evrov škode. Okoliščine in vzrok za nastanek požara policisti še preiskujejo.

Nasilneža pridržali

Policisti PP Novo mesto so bili v petek obveščeni o nasilju v družini - 60-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, je ženo žalil, jo poniževal in ji grozil, da jo bo ubil. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so ga vklenili in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog, prepovedali so mu približevanje žrtvi in ga ovadili na pristojno tožilstvo zaradi nasilja v družini.

Kradli bencin, meso, denar in nakit ...

Na parkirnem prostoru avtocestnega postajališča Starine je v noči na petek nekdo vlomil v rezervoar tovornega vozila in iztočil okoli 700 litrov goriva.

V Dolu pri Trebnjem je v noči na nedeljo nekdo vstopil v odklenjen gospodarski objekt in iz hladilnika ukradel več kosov mesa.

V soboto nekaj po 20.30 so v okolici Šentjerneja neznanci skozi vrata vlomili v stanovanjsko hišo. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

V naselju Gornje Orle na območju PP Sevnica je v soboto nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in zlat nakit.

V kraju Podreber na območju Semiča je med 9. 12. in 12. 12. nekdo z dvorišča počitniške hiše odpeljal kolo z motorjem znamke Yamaha.

Razgrajal v prodajalni



Policisti PP Krško so v soboto nekaj po 12. uri posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v prodajalni v Krškem. 44-letni kršitelj, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, je najprej iz prodajalne brez plačila odnesel nakupovalno košaro z artikli, potem pa se vrnil, košaro odvrgel in žalil zaposlene. Policisti so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Skušal pobegniti, končal v lisicah

Včeraj so bili brežiški policisti obveščeni, da je na parkirnem prostoru podjetja v Brežicah nekdo poškodoval osebni avtomobil ter s tem povzročil za okoli 1.200 evrov škode. Na podlagi opisa so storilca izsledili in ustavili. 44-letni moški med postopkom ni upošteval ukazov policistov, s kraja je poskušal pobegniti, zato so ga vklenili in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog in na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi poškodovanja tuje stvari.

Prijeli tihotapca in tujce

Brežiški policisti sovčeraj na območju Dobove izsledili in prijeli tri državljane Kosova, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V bližini so prijeli še dva državljana Kosova, ki sta tujce s kombijem slovenskih registrskih oznak nameravala prepeljati v notranjost države. Tihotapca bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku.

Med 10. 12. in 13. 12. so policisti na območju Dobove in Vrhja (PP Brežice) izsledili in prijeli še 14 državljanov Afganistana in pet državljanov Pakistana.

M. K.