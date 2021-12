Na AC trčili trije

14.12.2021 | 07:00

Včeraj ob 15.45 so na avtocesti A2 med priključkoma Kronovo in Dobruška vas, občina Škocjan, trčila tri osebna vozila. V nesreči je bila ena oseba poškodovana. Oskrbeli so jo reševalci ZD Novo mesto in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, nudili pomoč reševalcem, posuli razlite motorne tekočine in nudili pomoč avto vleki. Delavci DARS-a so zavarovali mesto nesreče s prometno signalizacijo.

Ob 7.45 so na Cesti na grad v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem avtomobilu.

Ob 15.59 so na Planinski cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri oskrbi in prenosu obolele osebe, ki so jo nato prepeljali v ZD Sevnica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 8:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ na izvodu TRŽNICA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADLEŠIČI na izvodu TRGOVINA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ na izvodu ŠOLA in LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE , TP GRIČICE 1987, TP SEDEŽNICA-GAČE, TP VLEČNICA, TP SREDNJA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARLOVEC, izvod 2. PROTI KAMENJU V DOLINO;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK, izvod 2. PETELINJEK LEVO-NOVE HIŠE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ POSTAJA 2. na izvodu ŠPOLAR POSTAJA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice med 7. in 8. uro ter med 14. in 15. uro na območju TP Bojsno, Gregovci, Župelevec, Nova vas Bizeljsko, Stara vas 2 Bizeljsko, Bojsno šola, Gregovci vas, Spodnje Bojsno, Grgij, Slopno, Dramlja, Veseli vrh in Brezovica Repnice in med 9. in 9.30 uro ter med 15. in 15.30 uro na območju TP Stara vas Bizeljsko; na območju nadzorništva Krško mesto pa med 8. in 11. uro na območju TP Spodnji Stari Grad, nizkonapetostno omrežje – Libna desno.

