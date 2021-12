Na AC z 1,7 promila alkohola v ograjo; tat goriva iz Dobruške vasi končal v lisicah

14.12.2021 | 10:15

Simbolna slika (foto: Bobo)

Policisti PPP Novo mesto so bili včeraj, kot smo že poročali, nekaj pred 16. uro obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri odcepu za Dobruško vas v smeri Obrežja. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 69-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v varovalno ograjo in v avtomobil 45-letne voznice, ki je pripeljala za njim. Lažje poškodovanega povzročitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,83 miligrama alkohola, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo o kršitvah 69-letnika z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zalotili in prijeli tatu goriva

Šentjernejski policisti so nekaj pred 19. uro na parkirnem prostoru v Dobruški vasi zalotili in prijeli 26-letnega osumljenca iz Dobruške vasi, ki je vlomil v ograjen parkirni prostor in v rezervoarja dveh tovornih vozil, iz katerih je iztočil gorivo. Zoper storilca so uporabili prisilna sredstva (lisice), ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. 26-letnega osumljenca, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj, bodo s kazensko ovadbo zaradi velike tatvine privedli k preiskovalnemu sodniku.

Prijeli tatico

Nekaj po 8. uri so bili policisti PP Novo mesto obveščeni, da naj bi iz prodajalne na Andrijaničevi cesti neznanka ukradla več izdelkov. Na podlagi opisa so osumljenko iz okolice Novega mesta izsledili in prijeli. Zasegli so ji ukradene predmete in jih vrnili osebju prodajalne. Ovadili jo bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Kradejo pirotehniko in praznično osvetlitev

Med 11. 11. in 13. 11. je v Novem mestu neznanec vlomil v prodajni kiosk in ukradel pirotehnične izdelke. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu je v noči na ponedeljek nekdo z dvorišča stanovanjske hiše ukradel praznično osvetlitev. Lastnika je oškodoval za 120 evrov.

Na parkirnem prostoru na Bohoričevi ulici v Krškem je med 8. in 10. uro neznanec iz odklenjenega kombija izmaknil 450 evrov.

M. K.