Omikron je v Sloveniji - štirje primeri v Ljubljani; stanje v bolnišnicah še v pravo smer

14.12.2021

Slovenija se je danes uvrstila na seznam držav, v katerih so potrdili primer okužbe z novo koronavirusno različico omikron, je na današnji seji DZ sporočil predsednik vlade Janez Janša. Po njegovih besedah so v Ljubljani odkrili skupek okužb s to različico. Več informacij o tem je pričakovati na današnji vladni novinarski konferenci.

Na njej bo sodeloval tudi predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo ter vodja laboratorija za diagnostiko virusnih infekcij Miroslav Petrovec. Kot kaže, so različico omikron potrdili na omenjenem inštitutu. V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, ki poleg inštituta za mikrobiologijo še sledi posameznim različicam, so namreč pojasnili, da pri njih omikrona do zdaj še niso potrdili.

V državah članicah EU in evropskega gospodarskega prostora so do ponedeljka skupno potrdili 1686 primerov omikrona v 23 državah, število pa se veča dnevno. Največ primerov omikrona imajo zaenkrat na Norveškem, in sicer 958. Po več deset primerov so med drugim potrdili še na Danskem, Franciji, Nemčiji, Italiji in Nizozemskem, piše na spletni strani Evropskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni (ECDC).

O novi različici še ni veliko znanega. Svetovna zdravstvena organizacija je nedavno sporočila, da očitno ne povzroča hujših oblik bolezni kot prejšnje in "ni zelo verjetno", da bi popolnoma obšla zaščito, ki jo dajejo cepiva. V Veliki Britaniji je medtem omikron zahteval najmanj eno življenje.

Cepivo Pfizer/BioNTech je po navedbah proizvajalcev proti različici omikron sicer učinkovito po tretjem odmerku

Današnje stanje v Sloveniji

Kot je bilo pričakovati, se število covidnih bolnikov na navadnih oddelkih po slovenskih bolnišnicah sicer še naprej zmanjšuje hitreje kot na enotah za intenzivno nego.

Včerajšnja korona poštevanka se je ustavila pri 1712 primerih okužbe, delež pozitivnih testov pa je bil 33,5-odstoten, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. V ponedeljek pred tednom dni je bila epidemiološka slika naslednja: 1954 primerov okužbe in 35,6-odstoten delež pozitivnih testov. Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 21.362 oseb.

Podatki sledilnika še kažejo, da je bilo danes zjutraj hospitaliziranih 817 covidnih bolnikov (včeraj 874), od katerih jih je 235 potrebovalo intenzivno terapijo (včeraj 239). V zadnjih 24 urah je umrlo 11 covidnih bolnikov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 54 covidnih bolnikov (včeraj 55), od tega 17 na intenzivni terapiji. Osem so jih sprejeli in jih osem tudi odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 24 covidnih bolnikov, včeraj 33, enega na intenzivi - osem bolnikov so odpustili v domačo oskrbo, eden je umrl.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 43, Črnomelj 20, Trebnje in Metlika 15, Semič 10, Kočevje, Šentjernej in Mokronog Trebelno 9, Straža 7, Ribnica in Šmarješke Toplice 6, Škocjan in Šentrupert 5, Mirna Peč in Sodražica 4, Dolenjske Toplice 3

Posavje - Brežice 49, Krško 24, Sevnica 7, Kostanjevica na Krki 1

Dodano ob 13.00:

V Sloveniji potrdili prvi primer okužbe z novo različico koronavirusa omikron

Slovenija se je danes uvrstila na seznam držav, v katerih so potrdili primer okužbe z novo koronavirusno različico omikron, je na današnji seji DZ sporočil predsednik vlade Janez Janša. Predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec je razkril, da so omikron do zdaj dokazali v štirih vzorcih oseb iz osrednje Slovenije.

"V zadnjem presejalnem testiranju, ki ga izvajamo na Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, smo ugotovili štiri vzorce, v katerih smo z analizo virusnega genoma nedvomno dokazali, da gre za različico omikron, ki je v Evropi, kot veste, že precej razširjena," je na današnji vladni novinarski konferenci dejal vodja laboratorija za diagnostiko virusnih infekcij Petrovec.

Pojasnil je, da so bili vzorci teh oseb zajeti med 29. novembrom in 6. decembrom in da gre za ljudi iz osrednjeslovenske regije. "Vse osebe so bile napotene na testiranje preko največje točke za testiranje na Metelkovi ulici v Ljubljani, zato sklepamo, da takrat niso bile v bolnišnici. Za eno od okuženih oseb je verjetno, da gre za osebo, ki je lani že prebolela covid-19," je dejal Petrovec.

"Okužba je verjetno razširjena bolj, kot je to prvo dejstvo odkrilo," je še opozoril Petrovec. Ob tem je znova vse, ki se za to še niso odločili, pozval k cepljenju. K poživitvenemu odmerku pa je pozval tudi vse, ki so bili nazadnje cepljeni pred šestimi meseci. "To je edina mogoča zaščita, ki nam bo omogočila razmeroma normalno življenje, mogoče bolj mirne praznične dni. Le cepljenje nam daje nekaj optimizma, da se bomo tudi z novo različico lahko bolje spopadli," je povedal.

Petrovec je pozneje na vprašanje, ali so te osebe virus prinesle iz tujine, odgovoril, da teh podatkov še nimajo in da bo več o tem najverjetneje znanega v sredo.

Na vprašanje, ali se zaradi potrditve omikrona v Sloveniji morda obetajo dodatni ukrepi oz. omejitve, je minister za zdravje Janez Poklukar dejal, da gre za povsem novo informacijo ter da verjame, da bo v najkrajšem možnem času ponovno zasedala svetovalna skupina, pa tudi epidemiološka stroka, ki bodo povedali, ali so potrebni dodatni ukrepi.

"Odkritje omikrona lahko napoveduje celo nov val. Ne moremo niti mimo dejstva, da zagon izgublja padanje dnevnih okužb. Ključno je zato striktno izvajanje vseh ukrepov, najboljši ukrep pa je takojšnje cepljenje," je pozval minister.

Nacionalna koordinatorica programa cepljenja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Marta Grgič Vitek o učinkovitosti poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 proti novi različici koronavirusa omikron ni želela ugibati. Dejala je, da na tem področju še ni dokončnih študij.

