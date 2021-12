Pogovori z ZD Novo mesto: Ne pred vrati postaje

14.12.2021 | 14:30

Zdravstvena postaja Šentjernej (foto: arhiv DL)

Šentjernej - Vodstvo občine na čelu z županom Jožetom Simončičem se trudi za reševanje zdravstvenih problemov v Šentjerneju, kar v prvi vrsti predstavlja pridobitev stalno prisotnega pediatra na njihovi zdravstveni postaji. Na nedavnem sestanku z vodstvom Zdravstvenega doma (ZD) Novo mesto so povedali, da so nezadovoljni s sedanjo rešitvijo, da pediater prihaja k njim le dvakrat tedensko. Direktorica Alenka Simonič je zagotovila, da je ta rešitev le začasna in da se zelo trudijo, da kljub vsesplošnemu pomanjkanju pediatrov zagotovijo v Šentjerneju stalno prisotnega zdravnika.

Kot je povedal župan, so se tudi dogovorili, da glede na razpoložljive prostore v postaji zavod v prihodnosti v Šentjerneju širi svoje redne programe kot nadgradnjo mreže primarnega zdravstva občine Šentjernej, sosednjih občin in regije. Ob ogledu zdravstvene postaje so dobili zagotovilo, da bodo reorganizirali postopek sprejemanja naročenih pacientov v ambulante, da ne bodo več čakali pred vrati postaje, ampak v za to namenjenih čakalnicah, če bo to le dopuščala trenutna zdravstvena situacija.

Iz aktualne tiskane izdaje Dolenjskega lista.

L. M.