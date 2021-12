Vas mučijo vprašanja o cepljenju in cepivih? Tu so odgovori!

14.12.2021 | 13:00

Od 19. do 23. decembra bodo potekali slovenski dnevi cepljenja. Tudi v našem koncu, zato si aktualne termine poiščite na spletni strani zavodov.

Tisti, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti, ali tisti, ki se za cepljenje še niso odločili, se morajo testirati. Zanimanje za brezplačno hitro testiranje je veliko. V Novem mestu med drugim poteka v Bršljinu pred Lidlom, kjer je pogosto videti vrsto (na fotografiji). Nova brezplačna testirna točka je tudi pred vhodom v Mercator Supernovo v Bršljinu. Tam od sedmih zjutraj do 19. ure testirajo tudi ob nedeljah in praznikih. Delali bodo tudi med novoletnimi prazniki, razen 1. januarja.

Ljubljana, Novo mesto - V prazničnih dneh, ki so pred nami, se bo še težje odreči toplini rok, objemu, brezskrbnemu druženju s prijatelji …

Tega se zavedajo tudi zdravstveni delavci, ki se že dolgo časa zelo trudijo, da obvladajo epidemijo koronavirusa in oskrbijo vse bolnike, ki jih potrebujejo.

Zato se v teh dneh z NIJZ in Ministrstva za zdravje obračajo na vse, da se odločijo za cepljenje proti covid-19 s prvim, drugim ali tretjim odmerkom. Poudarjajo, da je cepljenje varno in učinkovito, na ta način bomo zaščitili sebe pred tveganjem za težji potek okužbe in hkrati zaščitili tudi druge, tako bližnje kot ostale v okolici.

Le cepljenje nas lahko vrne v normalnost

Cepljenje je varno in učinkovito, pravi stroka.

Da bi se lažje odločili za cepljenje, saj nas le zadostna precepljenost lahko vrne v čim bolj normalno življenje – do sedaj smo prišli le do 55,6-odstotne - so zbrali vse ključne informacije o cepljenju in cepivu covid-19 na enem mestu in prebrati si jih je mogoče na spletni strani www.cepimose.si (ali spodaj v priponki).

Strokovnjaki odgovarjajo na najbolj pogosta vprašanja, kot so: ali covid-19 res ne obstaja in ali virusa res niso nikoli izolirali; ali je covid-19 nevarnejši od običajne gripe; ali je covid-19 za otroke in mladostnike nevarna bolezen; ali otroci res ne morejo biti super prenašalci virusa; ali maske ščitijo in ali je njihovo nošenje škodljivo; ali maske lahko filtrirajo tako majhne delce, kot so virusi; ali je sestava cepiva znana ali je poslovna skrivnost; ali cepiva res vsebujejo čipe, s katerimi nam sledijo in nas kontrolirajo; ali cepiva vsebujejo grafen oksid; ali so cepiva magnetna; ali so cepiva mRNK in vektorska cepiva še vedno v tretji fazi kliničnih raziskav in morebitnih srednjeročnih in dolgoročnih zapletov po cepljenju še ne poznamo; ali so bile študije genotoksičnosti in kancerogenosti opravljene kljub navajanju potencialno rakotvorne snovi v cepivu mRNK; ali bo cepivo spremenilo moj genom; ali je res, da so cepljeni enako kužni kakor necepljeni; ali je dobro, če sem zdrav in imam dober imunski sistem, da se kljub temu cepim; kako to, da sem vseeno zbolel, čeprav sem cepljen; covid sem prebolel in zakaj bi se cepil; sem noseča ali dojim, naj so torej cepim proti covid-19, itd.

Nalezimo se dobrih navad - cepimo se!

Pred nami slovenski dnevi cepljenja. Poiščite, kdaj in kje bodo cepili v vašem koncu!

Na NIJZ in Ministrstvu za zdravje želijo spodbuditi cepljenje, zato vabijo te dni na t.i. slovenske dneve cepljenja, ki bodo potekali v občinah od nedelje, 19. decembra, do četrtka, 23. decembra. Termine cepljenja bo mogoče najti na spletni strani zdravstvenih ustanov.

»Naj bodo dnevi cepljenja dnevi odločitve za prvi, drugi ali tretji odmerek cepljenja. Prepričani smo, da nas dasmo zadostna precepljenost lahko vrne v čim bolj normalno življenje. Cepljenje naj med nami ne ustvarja novih razlik, ampak naj nas poveže v prizadevanju za skupno dobro. Slovenci smo že nič kolikokrat pokazali, kaj je solidarnost, še posebej ko gre za zdravje, ki je naša največja vrednota,« sporočajo.

Besedilo in foto: L. Markelj