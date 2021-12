Gorel zabojnik za smeti

15.12.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 9.56 so na Cankarjevi ulici v Kočevju gasilci PGD Kočevje posredovali, ker je gorel zabojnik za smeti. Gasilci so zabojnik pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARLOVEC, izvod 2.PROTI KAMENJU V DOLINO.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROVA VAS na izvodu NAD PROGO;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD DOBLIČE na izvodu ANJELI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA GORA na izvodu PLANINSKI DOM.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog)med 7:00 in 8:00 na območjuTP Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Mokronog desno občina;med 12:00 in 13:00 pa na območju TP Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Mokronog desno občina.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Pavlova vas center, Pišece grad, Sveta Jedert med 8. In 14. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Podbočje ribnik med 8. In 12. uro in na območju TP Dolenje Radulje, Gorenje Radulje in Močvirje med 8. In 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pečje, nizkonapetostno omrežje – Kragelj med 8. In 13. uro in na območju TP Križe Boršt, Zavratec kamnolom in Brezovo Bukovje med 8. In 14. uro.

M. K.