Novoletna obdaritev starejših

15.12.2021 | 08:10

Obdaritev v KORK Bršljin

Letošnje darilo

Novo mesto - Prostovoljci Območnega združenja RK Novo mesto so v decembru obiskali 4360 starejših od 80 let in jim razdelili novoletno darilo, ki vsebuje brisačo, kavo in pismo Nisi sam - slika drobne pozornosti. Obiskov so starejši vsako leto veseli, sporočajo iz RK, zahvalijo se za drobno pozornost, posebej pa so hvaležni prostovoljkam in prostovoljcem, da mislijo na njih.

Zaradi korone so letos darila predali pred vrati, a vzeli so si čas, da so s starejšimi tudi poklepetali. Prostovoljke so se pozanimale, ali so starejši zdravi in kako prenašajo te čudne čase, ali so osamljeni in bi potrebovali več obiskov ali telefonskega družabništva, ki poteka preko novomeškega RK.

Novoletna obdaritev je vsakoletna naloga prostovoljk in prostovoljcev RK, ki jo opravijo z največjim veseljem, pravijo v humanitarni organizaciji. Težko jim je, če pridejo k hiši in ugotovijo, da so se starejši odselili v dom, ker niso več zmogli živeti sami. Takih je letos kar veliko. Nekaj pa se jih je preselilo k svojim otrokom, tudi v druge kraje po Sloveniji, tem pa darila zapakirajo in odpošljejo po pošti. Posebej veseli so oskrbovanci v domovih starejših, ko jih obiščejo. Za njih oblikujejo posebna darila, vsaka krajevna organizacija po svojem občutku in poznavanju potreb oskrbovancev domov. Nekateri oskrbovanci postanejo čustveni, saj se svojega kraja zelo radi spominjajo.

Za program novoletne obdaritve starejših prispevajo vse občine, del sredstev pa krajevne organizacije RK namenijo od članarine. Ko je vse razdeljenoj se prostovoljke in prostovoljci oddahnejo in že razmišljajo, če bo drugo leto bolj normalno in bo omogočalo srečevanje tudi starejših, so še zapisali v novomeškem RK.

M. K; foto: OZ RK Novo mesto