Jana je spet doma!

15.12.2021 | 09:15

Od včerajšnjega dne je na policah ponovno revija legendarnega imena - Jana. Nič več torej dvojnih logotipov in lomljenja jezikov. Samo štiri črke: Jana, sinonim za nekaj, ob čemer smo odraščali. Vi in mi. Že 50 let!

»Deset let je trajalo. Deset let zgodbe, ki je ni nihče razumel; mi smo jo živeli. Kak las je osivel, tri konce sveta smo preživeli: smrt podjetja, domnevni konec tiska, ko se je vse selilo na splet, in potem še covid. To zadnje je bilo skoraj najtežje, a nas je življenje dobro pripravilo na izredne razmere,« je povedala urednica Jane, Melita Berzelak, ki je izjemno hvaležna bralkam in bralcem za vse spodbude in zaupanje, predvsem pa za to, da so skupaj izbojevali nekaj, kar je vredno zlata: spoznanje, da ni sile, ki lahko zlomi zaupanje med naklonjenimi si ljudmi: »To je tudi zmaga naših bralk in bralcev. Ostali so z nami. In tudi zato je Jana spet doma. Ob 50. obletnici si bomo podarili dobro staro, a s predlogi bralcev osveženo revijo. Samo ljudje, zgodbe in življenje. Pa nekaj modrih misli in zalogaj nasvetov,« je še povedala urednica.

Z včerajšnjim dnem vas v trafikah čaka posebna, zlata številka ob petdesetletnici Jane, »posvečena dvojini in tistemu, kar v zadnjem času tako pogrešamo – bližini.« V prodaji bo do 14. januarja.

Jana, prijateljica za vedno