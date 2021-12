Na Lokvah 19-letnik skladiščil več kot 600 petard, vse so mu pobrali

15.12.2021 | 10:00

Zasežene petarde na Lokvah (foto: PP Črnomelj)

Policisti PP Črnomelj so zaradi suma posesti prepovedanih pirotehničnih izdelkov pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na območju Lokev ter pri 19-letnemu kršitelju našli 626 petard. Pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok, njihova posest ali uporaba pa sta prepovedani, so zasegli in zoper kršitelja uvedli prekrškovni postopek.

S PU Novo mesto pojasnujejo, da zakon določa, da se z globo od 400 do 1200 evrov za prekršek kaznuje posameznik, ki prodaja, kupuje, poseduje ali uporablja ognjemetne izdelke, ki so namenjeni le pravnim osebam ali podjetnikom, ki imajo ustrezno dovoljenje, ali ognjemetne izdelke kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok. Policisti take predmete zasežejo tudi v primeru, če niso storilčeva last.

''Žal posamezniki še vedno ne razumejo, da je pokanje za veliko ljudi moteče, povzroča strah, občutek nevarnosti in onesnažuje okolje. Ogrožene so tudi živali, saj imajo bolj izostren sluh, pokanje jih vznemiri in prestraši, zato pogosto pobegnejo in se izgubijo. Nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov pa lahko povzroči hude telesne poškodbe s trajnimi posledicami,'' opozarjajo na novomeški PU in dodajajo, da bodo policisti nadaljevali aktivnosti za ugotavljanje kršitev na tem področju in zoper kršitelje dosledno ukrepali.

Iz tovornjaka iztočil 100 litrov goriva

Na parkirnem prostoru na območju Čateža ob Savi je nekdo iz rezervoarja tovornega vozila iztočil okoli sto litrov goriva.

Migranti

Policisti so na Krasincu na območju PP Metlika izsledili in prijeli državljana Afganistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

M. K.