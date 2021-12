Stanje se še izboljšuje. Kako dolgo?

15.12.2021 | 11:10

Profimedia

Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da smo v Sloveniji včeraj zabeležili 1526 novih primerov okužbe s sars-cov-2, pri čemer je bil delež pozitivnih 25,9-odstoten. V torek pred tednom dni je bila epidemiološka slika slabša. Potrjenih je bilo 1850 primerov okužbe, delež pozitivnih testov pa se je ustavil pri 28,1 odstotka. Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 20.631 ljudi.

Stanje se torej še naprej izboljšuje, a je že včeraj postalo jasno, da je trenutno najbolj razvpita različica novega koronavirusa omikron tudi v Sloveniji, kar sicer ni nobeno presenečenje. Nas pa posledično čaka nepredvidljivo obdobje, ko se lahko krivulja znova hitro obrne v nasprotno smer, saj je omikron po navedbah stroke precej bolj nalezljiv od že tako nalezljive delte.

Včeraj se je zaradi covida v slovenskih bolnišnicah zdravilo 817 bolnikov, od katerih jih je 235 potrebovalo intenzivno nego. Danes so v bolnicah 804 bolniki, 231 jih je na intenzivi. Osem covidnih bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 54 covidnih bolnikov (tako kot včeraj), od tega 16 na intenzivni terapiji. Sedem so jih sprejeli in jih šest odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 21 covidnih bolnikov, včeraj 24, nobenega ni na intenzivi - enega novega so sprejeli v oskrbo in jih štiri odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 31, Črnomelj 24, Trebnje 16, Metlika 15, Kočevje 13, Šentjernej 9, Semič 8, Ribnica in Straža 7, Mokronog Trebelno, Šmarješke Toplice in Mirna Peč 6, Šentrupert 5, Škocjan in Šentrupert 5, Mirna in Sodražica 4, Žužemberk 1

Posavje - Brežice 37, Krško 20, Sevnica 6, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli 1

M. K.