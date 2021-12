Defibrilator za ZD Krško

15.12.2021

Krško - Vsak dan doživi srčni infarkt več kot ducat Slovencev. Bolezni srca in ožilja, med katere sodi tudi srčna kap, pa so vsako leto najpogostejši vzrok smrti. Da bi povečali možnosti preživetja prebivalcev in obiskovalcev Zdravstvenega doma (ZD) Krško v takšnih primerih, je krška območna enota Zavarovalnice Triglav podprla nakup defibrilatorja za sprejemno pisarno ZD Krško, na katero se najprej obračajo pacienti, ko iščejo zdravstveno pomoč v domu. Slednjemu so v največji slovenski zavarovalnici v sklopu novoletne akcije Za boljši jutri na pomoč priskočili še pri nakupu štirih zložljivih invalidskih vozičkov za večjo in lažjo mobilnost pasicentov.

V primeru, ko se nekdo zgrudi na tla in ne zaznamo več dihanja in utripa srca, je potrebno takoj pričeti z oživljanjem, saj šteje vsaka minuta. Kot poudarjajo v Zdravstvenemu domu Krško, jim bo zato avtomatski eksterni defibrilator v veliko pomoč, saj ga bodo namreč lahko uporabili ob sumu na srčni zastoj.

»Umestitev AED v sprejemno pisarno bo skrajšal intervencijo v primeru, ko pacient s srčnim zastojem prihaja po pomoč skozi glavni vhod. Defibrilator bo s tem dosegljiv za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti v ZD Krško, tudi za koncesionarje. AED daje preprosta, jasna, podrobna glasovna in vizualna navodila, ki reševalca vodijo skozi celotni postopek oživljanja,« se je podpore največje slovenske zavarovalnice razveselila Tatjana Fabjančič Pavlič, direktorica krškega zdravstvenega doma, in dodala: »Z novimi invalidskimi vozički, ki smo jih nabavili s pomočjo Triglava, pa bomo omogočili večjo mobilnost ljudem, ki zaradi fizičnih omejitev ne morejo več trajno ali začasno hoditi, saj bo transport od osebnega vozila do izvajalca zdravstvenih storitev lažji in hitrejši.«

Po dva invalidska vozička bosta tako odslej na voljo v ZD Krško, po eden pa še v Zdravstveni postaji Senovo in v Kostanjevici na Krki, vsi pa bodo nameščeni ob vhodu v zdravstveno ustanovo.

Za boljši jutri – osem let in več kot 200 projektov

Novoletna preventivna akcija Za boljši jutri pod okriljem Triglava poteka že osmo leto zapored. V zadnjih sedmih letih je Zavarovalnica Triglav prek te akcije podprla več kot 180 preventivnih projektov po vsej Sloveniji, medtem ko jih bo letos še 25. Skupaj torej več kot 200. V preteklih letih je sofinancirala nakup defibrilatorjev, ultrazvočnih in EKG-aparatov ter ostalih življenjsko pomembnih medicinskih pripomočkov in podprla številne druge projekte na področju zdravstva, civilne zaščite, poplavne in prometne varnosti ter pomagala številnim gasilskim društvom po državi.

»Poslanstvo Zavarovalnice Triglav je odgovornost do družbe in ustvarjanje varnejše prihodnosti za vse generacije. Zato smo se odločili, da v sklopu naše tradicionalne akcije pomagamo oziroma podpremo tiste projekte, ki puščajo pečat v lokalni skupnosti in pomagajo ljudem. Tako kot bodo v pomoč Posavkam in Posavcem defibrilator in novi invalidski vozički,« je ob simbolični predaji sredstev povedala Polonca Seničar, direktorica Območne enote Krško Zavarovalnice Triglav.

