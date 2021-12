FOTO: Dedek Mraz z gasilsko lestvijo do otrok v novomeški bolnišnici

15.12.2021 | 18:30

Dedk Mraz v gasilski košari, že pozdravlja bolne otroke, njihove starše, zdravstveno osebje ...

Takole se je s pomočjo gasilske lestve dedek Mraz približal otrokom.

Marjeta Ferkolj Smolič z darili za otroke

Veseli obrazi na oknih bolnišnice, polni pričakovanj ....

Gasilska slika zbranih v dobrodelni akciji, s katero so razveselili otroke, ki praznične decembrske dni preživljajo v bolnišnici.

Dedek Mraz v družbi gasilcev

Novo mesto - Praznični decembrski čas je težak za vse bolne, zlasti za otroke, ki se morajo v teh dneh zdraviti v bolnišnici. A nanje v Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto ni pozabil dedek Mraz, ki jih je danes popoldne obiskal ter razveselil z darili in lepimi željami.

Žal se je to že drugo leto zapored – seveda zaradi nevarnosti koronavirusa – zgodilo na poseben način, s pomočjo novomeških poklicnih gasilcev. Dedek Mraz je stopil v košaro gasilskega kamiona in gasilci GRC Novo mesto so ga s pomočjo tridesetmetrske lestve dvignili k oknom otroškega oddelka bolnišnice. Tako se jim je približal in otroci so mu skupaj z bolnišničnim osebjem mahali z oken in balkonov ter prisluhnili njegovemu pozdravu.

Na zelenici pod okni pediatričnega oddelka pa so za prijetno vzdušje poskrbeli še plesalci Plesnega studia Novo mesto.

Ples, sladkarije, igrače...

Bolnišnica je obisk pripravila v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Mojca iz Novega mesta in kot je povedala njegova predsednica Marjeta Ferkolj Smolič, na ta način ohranjajo tradicijo. Darila so letos prispevali različni donatorji Zveze prijateljev mladine Slovenije. To so poleg sladkih presenečenj tudi različne igrače, prilagojene starosti otrok: od lego igrač, do punčk, rolk… Za vsakogar se bo našlo kaj primernega in zanimivega.

»Otrokom v bolnišnici, ki tudi zaradi trenutnih epidemioloških razmer ne morejo doživeti dedka Mraza, različnih predstav in dogodkov v veselem decembru, smo želeli tako približati dedka Mraza. Zadovoljni smo, da smo jih razveselili,« je povedala Ferkolj Smoličeva.

Da to drži, je potrdila Tatjana Pavlin, dr. med., specialistka pediatrije, predstojnica oddelka za pediatrijo SB Novo mesto: »Naši otroci, bolni, poškodovani ali operirani, se decembra vedno razveselijo dedka Mraza, saj je v decembrskih dneh povsod bolj prijetno kot v bolnišnici. Taki dogodki jim vsaj malo skrajšajo bivanje pri nas.«

Otroci v bolezni in stiski niso pozabljeni

Trenutno je na oddelku 15 otrok, se pa ta številka hitro spreminja, saj je povprečna ležalna doba dva dni. Direktorico SB Novo mesto dr. Mileno Kramar Zupan veseli, da otroški oddelek zdaj le ni tako poln in je situacija obvladljiva, ker imajo vsake toliko časa tudi covid bolnike in ne nujne primere zaradi varnosti prestavljajo. »Želimo si, da bi bilo čim več otrok za božič in novo leto doma, za tiste, ki bodo ostali pri nas, pa bomo tudi lepo poskrbeli,« pove.

Običajno za zaposlene in bolnike takrat pripravijo bolj praznični meni, še zlasti za otroke. Sicer pa jih z obiski ob sredah razveseljujejo rdeči noski, pa tudi kaki posamezniki.

Milena Kramar Zupan poudari, da so obisk dedka Mraza pripravili, da bi bolnim otrokom, ki so prikrajšani za dogodke veselega decembra, pokazali, da v bolezni in stiski niso sami. Take geste so lepe, zato radi sodelujejo in »smo vsem soorganizatorjem hvaležni. Da obstajajo društva in dobri ljudje, ki jim je mar zanje in širšo družbo,« je dodala.

Pred epidemijo je dedek Mraz s spremljevalci bolnišnične otroke vedno obiskal v živo, na oddelku, pripravili so predstavo in obdaritev. Vse je bilo bolj osebno, daljše. Dedek Mraz in njegova ekipa upa, da bo drugo leto spet tako kot nekoč.

Besedilo in foto: L. Markelj

