Na parkirišču zagorel avto

16.12.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Danes ob 4.49 je v naselju Koritno, občina Brežice, na parkirišču zagorelo osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGD Velika Dolina.

Dimniški požar

Včeraj pb 8.40 so v naselju Sušje, občina Ribnica, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ribnica in Sušje so požar pogasili, očistili tuljavo, prostore pregledali s termovizijsko kamero in jih prezračili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ, na izvodu Zelena pot.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, izvod MLADICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARLOVEC, izvod 2. PROTI KAMENJU V DOLINO;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI STRAŽI, izvod 2. PROTI LJUBNU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEVŠEVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Mali Podlog, nizkonapetostno omrežje – Gržeča vas desno med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Križe, nizkonapetostno omrežje – Proti velikemu dolu med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pečje, nizkonapetostno omrežje – Kozmos in Kuzmički med 8. in 12. uro.

M. K.