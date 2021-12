Krka premagala Šentjur

16.12.2021 | 08:00

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 11. krogu lige Nova KBM premagali Šentjur s 76:67 (24:20, 40:35, 62:53).

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 200, sodniki: Rener (Koper), Mauer (Postojna), Oprčkal (Vojnik).

* Krka: Gibbs 12 (2:3), Stipčević 27 (6:8), Špan 6 (2:4), Kosi 4 (2:2), Stipaničev 7, Škedelj 3 (1:2), Lapornik 8 (2:2), Macura 9 (1:2).

* Šentjur: Brunčević 9 (2:2), Rideau 8 (1:4), Tomažič 12 (1:2), Holmes 6 (2:2), Rikalo 9, Držić 2, Đapa 14 (5:5), Nemanič 7.

* Prosti meti: Krka 16:23, Šentjur 11:15.

* Met za tri točke: Krka 10:18 (Stipčević 5, Lapornik 2, Gibbs 2, Stipaničev), Šentjur 6:17 (Brunčević, Rideau, Tomažič, Rikalo, Đapa, Nemanič).

* Osebne napake: Krka 20, Šentjur 23.

* Pet osebnih: Kosi (35.).

S tekmo med Krko in Šentjurjem se je začel 11. krog lige Nova KBM, ki se bo zaradi sodelovanja Helios Suns in Rogaške na turnirju regionalnega tekmovanja v Sarajevu razpotegnil v 2022. Ta teden bosta odigrana še dvoboja Hopsi Polzela - ECE Triglav in Nutrispoint Ilirija - Zlatorog Laško.

Krka je upravičila vlogo favorita in z deveto zmago znova skočila na vrh razpredelnice. Hkrati je vsaj malo ublažila razočaranje po zapravljeni priložnosti konec tedna v domači dvorani proti Crveni zvezdi.

Prvo ime zasedbe iz Novega mesta je bil znova Rok Stipčević, ki je v drugem polčasu dosegel 19 točk, skupno pa 27. Trojke je metal 5:6, iz igre 8:10 ter tekmo končal s statističnim indeksom 26.

Hrvaški organizator igre je še bolj izenačil troboj za prvega strelca lige Nova KBM; po desetih tekmah najboljše tri ločita le dve točki. Simo Atanacković (Terme Olimia) je v vodstvu z 213 doseženimi točkami, Stipčević jih je zbral 212, Miha Vašl (Hopsi Polzela) pa 211.

V 12. krogu 22. decembra bodo Novomeščani gostovali v Rogaški Slatini.

STA; M. K.

