Bodo po novem letu končno le nižje številke tudi na novomeški covid intenzivi?

16.12.2021 | 09:00

Število bolnikov na navadnem covid oddelku novomeške splošne bolnišnice počasi upada, ne pa še na intenzivi.

Milena Kramar Zupan, direktorica SB Novo mesto.

Novo mesto - K sreči se epidemiološke razmere v Sloveniji počasi izboljšujejo in tak trend zaznavajo tudi v Splošni bolnišnici Novo mesto, pravi direktorica dr. Milena Kramar Zupan.

»Zelo smo veseli upadanja akutne covid bolnišnične obravnave. Na navadnem covid oddelku je torej bolnikov manj, danes jih imamo 38, bilo pa jih je že 60. Žal pa ne pojenja število bolnikov na intenzivnem covid oddelku, kjer so najtežji bolniki, ki »zahtevajo« tudi največ zdravstvenih moči. Tam je zdaj 17 bolnikov,« je včeraj povedala Kramar Zupanova in dodala, da prognoza kaže, naj bi se tu številka do konca leta zmanjšala na 10 do 12 - glede na padanje akutne bolnišnične obravnave.

»Če nas seveda ne bo negativno presenetila nova različica koronavirusa omikron. Kot je zdaj znano, je ta različica veliko bolj nalezljiva, a obolenja naj bi bila bolj blaga, v milejši obliki. Zato predvidevamo manjše število hospitalizacij kot doslej,« pove direktorica novomeške bolnišnice, v kateri za enkrat še niso imeli nobenega primera okužbe z različico omikron.

A glede na to, da gre za zimske mesece, ki so že klasično najbolj problematični za zdravje ljudi, so v bolnišnici pripravljeni na vse. »Načrtujemo in želimo pa, da bi se končno umaknili tem velikim številkam na intenzivi, da bi lahko začeli delati ostali redni program, saj ljudje čakajo na operacije, zaostanki so veliki,« še pove Kramar Zupanova.

Besedilo in foto: L. Markelj