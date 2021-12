Bežal pred policisti in odklonil preizkus

Policisti PP Metlika so včeraj nekaj pred 9. uro pri Otoku zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Audi, ki znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. Kršitelja so izsledili v Metliki in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 23-letnemu vozniku, ki je opravljanje preizkusa odklonil, so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Na dvorišču stanovanjske hiše v Gorenjem Kamenju na območju PP Novo mesto je nekdo iz predala odklenjenega osebnega avtomobila izmaknil 50 evrov.

Včeraj med 16.30 in 18.30 je na Gubčevi ulici v Črnomlju neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev, skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit. Lastnico je oškodoval za okoli 500 evrov.

Sicer so policisti Policijske uprave Novo mesto v zadnjem dnevu intervenirali v 46. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 174 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Črnomlju zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Trebanjski policisti so zaradi fizičnega in psihičnega nasilja 23-letnemu nasilnežu prepovedali približevanje partnerki in otroku. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, požara in sprožitve signalno varnostne naprave.

M. K.