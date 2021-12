Novoletni koncert Pihalnega orkestra Krka

16.12.2021 | 10:10

Pihalni orkester Krka in Zavod Novo mesto vabita na tradicionalni glasbeni večer za veselo praznično vzdušje – Novoletni koncert Pihalnega orkestra Krka, ki bo v soboto, 18. decembra, ob 17.00 in 19.30, v Kulturnem centru Janeza Trdine.

Novoletni koncert Pihalnega orkestra Krka je prav gotovo ena izmed svetlih stalnic glasbene tradicije Novega mesta, posvečene praznovanju božiča in pričakovanju novega leta, ki vrsto let obiskovalcem polepša razpoloženje v veselem decembru. Na koncertu bo zazvenel premišljen izbor skladb iz tekmovalnega repertoarja orkestra, saj se naslednje leto odpravlja na Evropsko prvenstvo za pihalne orkestre v Franciji, kot tudi praznično obarvane melodije. Orkestru se bosta na odru pridružila tudi odlična vokalista Kristina Kastelic ter Matjaž Mrak. Vse skupaj pa bo z obilo smeha zaokrožila Lucija Ćirović.

Zagotovljen je torej večer smeha ter dobre glasbe!

Vse, ki boste člane in članice orkestra podprli z obiskom koncerta, vljudno vabimo, da njihovo glasbeno ustvarjanje na ta tradicionalni večer sprejmete kot prisrčno predpraznično voščilo.

Vstopnice za koncert:

Blagajna KCJT je odprta vsak delovni dan od 10. do 12. ure in uro pred dogodkom.

Telefon: 07 393 0 395, e-naslov: blagajna@novomesto.si

Vstopnice lahko kupite tudi preko spleta: https://znm.mojekarte.si/si/celotna-ponudba.html

O orkestru:

Pihalni orkester Krka je v slovenskem in mednarodnem prostoru prepoznan kot eden izmed najboljših amaterskih pihalnih orkestrov. Je večkratni zmagovalec mednarodnih tekmovanj pihalnih orkestrov v Italiji (1995, 1997, 1999 in 2015), Nemčiji (2002) in na Madžarskem (1999, 2010). Orkester je petkratni zmagovalec državnih tekmovanj pihalnih orkestrov, državni prvak v najvišji kategoriji (2006, 2012) ter prejemnik zlate medalje na Svetovnem glasbenem tekmovanju na Nizozemskem (2005). Orkester redno sodeluje z mednarodno priznanimi skladatelji in dirigenti, kot so: Alexandre Kosmicki, Nigel Hess, Philip Sparke in Bart Picqueur. Za glasbeno udejstvovanje mladih pa že več let skrbi z glasbenimi delavnicami – Poletne glasbene urice. Z inovativnim načinom dela je orkester zgled dobre prakse in vedno poskrbi za kakovostno programsko ponudbo. Odlikuje se v izvedbi in pristopu k projektom, ki dvigujejo društveno ustvarjalnost na vsakokrat višjo raven. Orkester je promotor slovenske ustvarjalnosti, kulturne dediščine in kakovostne glasbene vzgoje. Od leta 2007 orkester vodi dirigent Matevž Novak.

O dirigentu:

Matevž Novak je svojo glasbeno pot začel v kočevski glasbeni šoli pri učiteljih Bojanu Oražmu (harmonika) in Slavku Rančigaju (klarinet). Leta 1995 je končal s šolanjem na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani pri prof. Marku Otu Ledniku, leta 1999 pa je diplomiral na Akademiji za glasbo v razredu prof. Jožeta Kotarja. Leta 2003 je zaključil študij dirigiranja pri dirigentu Janu Cobru. Dvanajst let je bil dirigent Pihalnega orkestra Kočevje, s katerim je nizal uspehe na tekmovanjih po Sloveniji. Od leta 2007 dirigira Pihalnemu orkestru Krka. Pod njegovo taktirko je orkester dosegel izjemne rezultate tako doma kot tudi v tujini. Enega od vrhuncev predstavlja uspeh na mednarodnem tekmovanju v Italiji, kjer je orkester postal absolutni zmagovalec tekmovanja, Matevž pa je prejel prestižno nagrado za najboljšega dirigenta tekmovanja. V svojem glasbenem ustvarjanju in poustvarjanju se aktivno ukvarja tudi z zborovskim petjem in aranžiranjem skladb.

Oglasno sporočilo

Galerija