Dana in Arex z državno pomočjo do novih delovnih mest

16.12.2021 | 11:30

Dana doslej ni imela linije za polnjenje pločevink. (simbolna slika; arhiv DL)

Ljubljana/Mirna - Vlada RS je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila nekaj novih projektov, med njimi nakup nove linije za polnjenje mirnske Dane in nove tehnološke opreme šentjernenjskega Arexa.

Z načrtovano investicijo v novo polnilno linijo bo podjetje, kot so zapisali v obrazložitvi, zagotovilo in povečalo dinamično rast podjetja, izboljšalo produktivnost, dvignilo konkurenčnost in tako utrdilo svoj položaj na domačem in tujem trgu. Investicija pomeni izboljšane tehnološke opremljenosti in delovnih pogojev poslovanja in bistveno izboljšuje vpliv na okolje.

Dana bo investirala v linijo za polnjenje v steklenice in pločevinke (podjetje doslej ni razpolagalo z linijo za polnjenje pločevink) ter prilagoditev opreme za lažji zamašek na PET plastenkah. V okviru projekta nameravajo ustvariti 20 novih zaposlitev in sicer 5 v letu 2022, 5 v letu 2022, 4 v letu 2024, 4 v letu 2025 in 2 v letu 2026.

Ocenjena vrednost projekta znaša 4.662.791,72 evrov (brez DDV), družba Dana bo investicijo sofinancirala z državno pomočjo v višini 1.165.697,00 evrov, od tega 564.540,00 evrov v letu 2021 in 601.157,00 evrov v letu 2022, ostanek pa bodo krili iz lastnih sredstev.

Arex do nove tehnološke opreme Arex

Državno pomoč bo prejel tudi Arex. (arhiv DL)

Vlada je podprla tudi projekt nabave nove tehnološke opreme Arexa.

Investicija bo izvedena v Šentjerneju in se nanaša na širitev zmogljivosti gospodarske družbe.

Glavni namen projekta je izboljšanje tehnološke opremljenosti, ekoloških in delovnih pogojev poslovanja z vidika optimizacije proizvodnje linkov, razširitev proizvodnega programa na lastne razvite produkte z večjo dodano vrednostjo, povečanje deleža izdelkov namenjenih za izvoz ter zagotovitev 12 novih delovnih mest do vključno leta 2023.

Investicija se bo izvajala na obmejnem problemskem območju, kar pomeni, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju, so zapisali v vladi.

Ocenjena vrednost upravičenih stroškov projekta znaša 3.488.112 evrov. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo prispevalo 872.028 evrov.

