Vrtec dražji, a se staršem na položnici ne bo poznalo

16.12.2021 | 12:40

Topliški občinski svet

Župan Franc Vovk

Dolenjske Toplice - Topliški svetniki so se včeraj popoldne srečali na zadnji seji v tem letu. Brez kakšne razprave so soglasno potrdili spremembe in dopolnitve proračuna za prihodnje leto in ga povečali za okoli 800.000 evrov, tako da zdaj na prihodkovni strani znaša dobrih 5 milijonov evrov in na odhodkovni 5,3 milijone, od tega za naložbe namenjajo dobrih 45 odst. proračuna.

Kot je pojasnil župan Franc Vovk je bil proračun za leto 2022 sprejet že leta 2020, v tem času pa je prišlo do določenih sprememb podatkov, novih informacij in podobno, tako da je ocenil, da je bolje, da spremembo naredijo že konec letošnjega leta, sicer pa bo tako ali tako dokaj hitro, verjetno že februarja ali marca, v prihodnjem letu na vrsto prišel prvi rebalans. Prihodki so se povečali predvsem na račun prodaje zemljišč in nekaterih drugih projektov, na osnovni katerih bomo dobili nekaj državnega in evropskega denarja. Osrednja naložba poleg nekaterih na področju cest, kjer so tudi namenili več denarja, bo začetek gradnje novega vrtca, čeprav bo, kot je dejal župan, kar 80 odstotkov same investicije narejene v letu 2023.

Vrtec dražji

Cene vrtca Gumbek pri osnovni šoli Dolenjske Toplice bodo po novem letu višje, a tega starši ne bodo občutili. Svetniki so po kar dolgi razpravi, v kateri so imeli precej vprašanja za ravnateljico šole Andrejo Koščak, poleg sprememb cen programov vrtca soglasno potrdili tudi predlog župana o 7-odstotnem popustu, do katerega bodo upravičeni tisti otroci, za katere občina doplačuje razliko med ceno, ki jo plačujejo starši, in ceno programa. »Na letni ravni bo to občinski proračuna sicer bremenilo med 7.000 in 10.000 evri, a vendar se mi zdi prav, da ta strošek prevzame občina,« je poudaril Vovk.

Glede na minule dogodke je bila kar nekako pričakovano največ pozornosti deležna točka o spremembi uličnega sistema v naselju Dolenjske Toplice. Na koncu so odločili, da ustanovijo komisijo za oblikovanje predloga dopolnitve uličnega sistema, štela bo pet članov, in sicer bo eden iz občinske uprave, dva iz občinskega sveta in dva zunanja člana. Poleg tega so sprejeli še sklep, da so se seznanili s predlogom sprememb uličnega sistema in, da bodo razpisali en mesec posvetovalne javne obravnave.

