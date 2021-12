V četrtfinalu pokala Krka s Šentjurjem

16.12.2021 | 12:15

Krka je s Šentjurjem igrala tudi sinoči v državnem prvenstvu. (foto: KK Krka)

Ljubljana/Novo mesto - Košarkarska zveza Slovenije je opravila žreb zaključnih dvobojev 21. izvedbe Pokala Spar. Osmerico moštev najprej čakajo četrtfinalni obračuni, eden od parov pa je dvoboj Zlatorog Laško - Cedevita Olimpija.

Pomerili se bodo še Šentjur in Krka (sinočnji tekmeci torej) ter Ježica in Helios ter Nutrisport Ilirija in Rogaška. Točni termini tekem bodo razporejeni glede na obveznosti klubov v drugih tekmovanjih.

Zaključni turnir štirih najboljših moštev pokalnega tekmovanja bo potekal v obliki dvodnevnega turnirja, ki bo na sporedu predvidoma v četrtek in petek, 17. in 18. februarja 2022.

Na turnirju bodo sodelovale zmagovalne ekipe četrtfinala, že vnaprej pa je jasno, da se bosta v prvem polfinalu pomerili zmagovalni ekipi iz prvih dveh omenjenih četrtfinalnih obračunov, v drugem pa preostalih dveh. Naslednji dan bo na sporedu finale, tekme za tretje mesto pa ni