V Kočevju v uporabo predali eno največjih letošnjih naložb v ceste

16.12.2021 | 17:00

Fotografije: Občina Kočevje

Kočevje - V Kočevju so simbolno odprli in v uporabo predali prenovljeno Podgorsko ulico in novo parkirišče. Gre za eno največjih cestnoinfrastrukturnih naložb v občini Kočevje v letošnjem letu, ki je bodo najbolj veseli okoliški prebivalci, saj so nanjo čakali kar nekaj časa, je včeraj ob odprtju dejal kočevski župan Vladimir Prebilič.

V sklopu 575.000 evrov vredne naložbe so obnovili dva odseka ceste v skupni dolžini 755 metrov, in sicer od križišča pri planinskem parkirišču do podjetja CGP, ter od križišča pri planinskem parkirišču do križišča z Grajsko potjo. Ob tem so uredili tudi kolesarsko pot.

Na obeh odsekih je bila dodatno urejena meteorna kanalizacija, na delu proti Grajski poti tudi javna razsvetljava. Uredili so še planinsko parkirišče, s čimer so pridobili 37 novih parkirnih mest.

Obnovo je izvedlo podjetjem CGP. Pogodbo z njim je občina podpisala marca, dela pa je zaključilo konec novembra. Prav CGP, ki Podgorsko cesto uporablja za dostop do svoje baze, je po besedah župana odigral pomembno vlogo pri prenovi, saj je za izvedbo projekta ponudil precej znižano ceno ter ga s tem na nek način sofinanciral.

S tem pa obnovitvena dela na Podgorski cesti še niso zaključena. Prihodnje leto bodo na občini začeli s pripravo dokumentacije za gradnjo ceste, ki bi Podgorsko cesto povezala z mostom na Marofu. S tem bi po besedah Prebiliča dobili razbremenilno cesto za projekt zapiranja mestnega jedra, če se zanj odločijo.

STA; M. K.

