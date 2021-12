Pred smučarsko sezono: Za zdaj na Gačah še premalo snega in pretoplo

16.12.2021 | 13:20

Še pred dnevi se je zdelo, da bo Smučarski center Gače ta teden začel obratovati, a je za zdaj še malo pretoplo. (Foto: FB SC Gače)

Borut Koprivnik (foto: I. V.)

Odprtje smučišča na Gačah načrtovali že za ta konec tedna, a je bilo vreme toplejše od napovedanega – Za zasnežitev celotnega smučišča potrebujejo en teden – V načrtih ekoresort in adrenalinski park – Pripravljeni tudi v Brusnicah

Medtem ko so na večini večjih slovenskih smučišč naprave zagnali že na začetku decembra, na edinem večjem smučišču na jugovzhodu Slovenije, na Gačah nad Črmošnjicami, žičnice še stojijo, žičničarji pa čakajo na izdatnejšo pošiljko snega oziroma primerno nizke temperature, ki bi jim omogočile umetno zasneževanje, kar pa naj se do konca tega tedna ne bi zgodilo.

Vodja smučišča in direktor podjetja Gače Borut Koprivnik pravi, da so nameravali smučišče odpreti že ta konec tedna, a so bile temperature višje od napovedanih, tako da jim ni uspelo zasneževati, upajo pa, da jim bo prihodnji teden vreme bolj naklonjeno oziroma da bodo vremenske napovedi tokrat bolj držale. Potem ko so predlani kupili poseben hladilnik, s katerim vodo iz zbirnega bazena shladijo na 2 °C, lahko s skupno 25 snežnimi topovi delajo sneg že pri –2 °C. Vse žičniške naprave, vključno s sedežnico in z vlečnico Vrh, so ustrezno servisirane in imajo dovoljenje za obratovanje.

Pišemo pa tudi, da so na novo sezono pripravljeni tudi v Malih Brusnicah, v katerih smučišče z 250-metrsko vlečnico in dvema umetno zasneževanima progama marsikomu iz bližnje okolice pa tudi iz Novega mesta zadovoljijo željo po kakšni urici smučanja, smučišče je razsvetljeno in kot tako primerno za smučanje po šoli ali službi.

I. Vidmar