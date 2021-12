Ljudje odprtih rok z Dolenjske

16.12.2021 | 19:10

Magda Kastelic, Slavko Matko in Antonija Avguštin (foto: OZRKNM)

Včeraj je revija Naša žena že 28. leto podeljevala v akciji Ljudje odprtih rok zahvalne listine za dobrotnike, darovalce in izjemne osebnosti in dobrega človeka. Lansko leto zaradi epidemije niso mogli izpeljati podelitve, zato so jo letos.

Zahvalno listino za izjemno osebnost v letu 2020 je prejel Slavko Matko, kot ''oče'' vasi Gabrje pod Gorjanci, sporočajo iz novomeškega Območnega združenja Rdečega križa. Poleg tega, da je 16 let vodil KS Gabrje in krajanom posvečal skoraj ves prosti čas, je bil pobudnik več humanitarnih akcij in sodeloval s KORK ter pomagal pri zbiranju sredstev, iskanju primernih bivališč in sočutni skrbi za najranljivejše krajane.

Zahvalno listino za dobrotnico v letu 2020 je prejela Antonija Avguštin iz Dolenjskih Toplic. Antonija je prostovoljka RK in v društvu topliških upokojencev in invalidov. Dejavna je tudi pri projektu Starejši za starejše, vsak teden pelje na sprehod starejše krajane.

Magda Kastelic Hočevar iz Žužemberka, prejemnica zahvalne listine za dobrotnico, pa se kot bolnica s Parkinsonovo boleznijo ni vdala. Zajema življenje s polno žlico in je s tem zgled mnogim bolnikom ali ljudem s težavam, da ni treba obupati. Zelo je aktivna v društvu Trepetlika, skrbi za kulturni utrip v občini Žužemberk, plete, kvačka, šiva, pleše …

Vsi trije nagrajenci vidijo smisel v tem, da pomagajo drugim, navajajo v RK: ''Nesebično delijo svoj prosti čas, nudijo finančne pomoči, znajo motivirati, povezovati. In nikoli ne pogledajo proč, če vidijo koga, ki potrebuje pomoč. Naj tako tudi ostane.''

Akcija Naše žene

Prejemniki 2020: Izjemna osebnost Damjan Justinek stoji (z leve) prvi v drugi vrsti, ob njem je dobrotnica Magda Kastelic Hočevar, za njima stojijo predstavniki darovalcev, ki so Humane zvezdice – Art Football team Slovenija, na koncu druge vrste pa je Irena Šrajner. (foto: Sašo Radej; M24)

Prejemniki 2021: Izjemni osebnosti sta Kristina Modic in dr. Samo Zver (z desne druga in tretji v pri vrsti), dobri človek sta Nastja Mulej ( prva z desne v drugi vrsti) in Blanka Tancer, ki je ni na fotografiji, darovalce Denisa Avdića in ekipo Denis Avdić Showa pa je zastopal poslušalec Zlatko Čonč (drugi z desne v drugi vrsti). (foto: Sašo Radej; M24)

V uredništvo revije Naša žena je sicer za leto 2020 prispelo 19 predlogov, izbranih je bilo 14, za leto 2021 pa 15 predlogov, izbranih je bilo 12.

Predlagani in izbrani, med njimi seveda tudi vsi trije omenjeni, so bili predstavljeni v publikacijah Ljudje odprtih rok, ki sta bili priloženi novembrskima revijama Naše žene/Ženske.

Na zaključni prireditvi v Narodni galeriji so včeraj vsem izbranim ljudem odprtih rok podelili zahvalne listine, prvim štirim v obeh izborih pa še srebrne priponke ptice v letu, ki so posnetek priponke iz 5. stoletja, najdene v Ajdni nad Potoki.

Za leto 2020 so prvi štirje:

Dobrotnica: Magda Kastelic Hočevar iz Žužemberka

Darovalci: Humane zvezdice – Art Football team Slovenija s Ptuja

Izjemna osebnost: Damjan Justinek iz Trnave pri Gomilskem

Dobri človek: Irena Šrajner iz Nemčavcev pri Murski Soboti

Za leto 2021 pa so bili izbrani:

Dobrotniki: Udarnik MC, prostovoljci Mladinskega centra Velenje

Darovalci: Denis Avdić iz Kamnika in ekipa Denis Avdić Show, Radio 1

Izjemni osebnosti: Kristina Modic iz Grosuplja in dr. Samo Zver iz Ljubljane

Dobri človek: Nastja Mulej in Blanka Tacer iz Ljubljane

M. K.