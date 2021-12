Proračun za prihodnje leto v drugo skozi prvo sito

17.12.2021 | 09:40

Straški občinski svet. (foto: M. Ž)

Straža - Potem ko je na novembrski seji sedem straških svetnikov z dnevnega reda umaknilo predlog proračuna za prihodnje leto v prvi obravnavi, ker ni bilo priloženega letnega programa investicijskega vzdrževanja občinskih cest, so ga tokrat s šestimi glasovi Za (med njimi ni bilo omenjenih) in nobenim proti na včerajšnji seji potrdili. Tokrat je bil program priložen, župan Dušan Krštinc pa je po seji dejal, da je zadovoljen, da so ga brez vsebinskih pripomb sprejeli v skoraj nespremenjeni obliki kot je bil na pretekli seji.

»Proračun je investicijsko in razvojno naravnan,« je poudaril župan. Prihodke načrtujejo v višini dobrih 5,5 milijonov evrov, odhodke pa kar za 7,1 milijona evrov, od tega skoraj 4,4 milijone namenjajo za naložbe. »Med glavnimi so zagotovo kolesarska povezava z Mestno občino Novo mesto, novogradnja vrtca, seveda pod pogojem, da pridobimo še drugi del gradbenega dovoljenja za sam vrtec. Letos smo namreč že pridobili gradbeno dovoljenje za povezovalni hodnik med šolo in novim vrtcem. Gre za sofinanciranje prenove državnih cest v deležu izgradnje pločnikov, infrastrukture in javne razsvetljave, sofinanciranje gradnje zbirno reciklažnega centra …,« je naštel.

Sedem volilnih enot in krajevnih odborov

Svetniki so med drugim v prvi obravnavi potrdili tudi odloka o ustanovitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana ter o ustanovitvi krajevnih odborov. Glede na to, da bo s prihodnjimi lokalnimi volitvami v straškem občinskem svetu sedelo enajst in ne več trinajst svetnikov kot doslej, se spreminja tudi volilni sistem iz proporcionalnega v večinski. V skladu s tem so oblikovali tudi nove volilne enote. V občinski upravi so pripravili predlog, po katerem bodo imeli sedem volilnih enot, v petih (VE Rumanja vas; VE Vavta vas in Jurka vas; VE Drganja sela; VE Potok do vključno hišne številke 7, Prapreče in Dolenje Mraševo; VE Loke, Zalog, Potok (Volavče) do hišne številke 7) bodo volili po enega svetnika, v volilni enoti Dolenja Straža dva in v volilni enoti Straža štiri.

Prav tako so po istem ključu oblikovali tudi sedem krajevnih odborov, ki bi po predlogu šteli od treh do sedem članov.

M. Ž.